El relato de los argentinos que hicieron la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección

La imagen tuvo repercusión mundial tras el partido de Argentina ante Inglaterra. Quiénes la hicieron y cómo lograron pasar los controles de seguridad.

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” llegó a los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra.

La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra que le dio el pase a la final del Mundial 2026, dejó una imagen que tuvo repercusión mundial y aún se analiza la posibilidad de sanción por parte de la organización. Después del partido disputado el martes por la tarde, varios jugadores celebraron sobre el campo de juego con una bandera que llevaba una frase contundente: “Las Malvinas son argentinas” .

El mensaje apareció en medio de los festejos en Atlanta y rápidamente se multiplicó en las redes sociales. La bandera no formaba parte de una producción organizada ni había sido preparada antes del viaje.

Esa bandera que fue realizada por hinchas argentinos llegó hasta las manos de los jugadores, quienes decidieron mostrarla al mundo.

Cómo nació la bandera de Malvinas

La imágenes de los jugadores argentinos llevando la la bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”, tuvo una fuerte repercusión. Con el paso de las horas se conoció quiénes la hicieron.

La idea de hacer la bandera surgió el mismo día del partido dentro de una habitación de hotel, con una sábana, pintura económica y un pincel.

El responsable fue Santiago, un hincha argentino que prefirió mantener su apellido en reserva. En una entrevista con TN, contó cómo nació la idea, de qué manera logró ingresar la bandera al estadio y cómo consiguió entregársela a los futbolistas.

Santiago y sus acompañantes decidieron preparar la bandera de las Malvinas antes del partido entre Argentina e Inglaterra. Fueron hasta una tienda cercana al hotel y compraron pintura y un pincel por menos de US$10.

Al regresar, tomaron una sábana de la habitación, la cortaron por la mitad y la extendieron sobre el piso. Allí pintaron la frase “Las Malvinas son argentinas” con letras grandes para que pudiera leerse desde lejos.

Santiago dobló la tela hasta reducir su tamaño y la escondió entre su ropa para atravesar los controles. Una vez dentro del estadio, esperó hasta el final del encuentro para mostrarla.

El momento en que la bandera llegó a los jugadores

Después del triunfo argentino, los futbolistas se acercaron a una de las tribunas para festejar con los hinchas. En ese momento, Santiago sacó la tela y exhibió el mensaje frente a los integrantes de la Selección.

Cuando vio a Gonzalo Montiel cerca de la tribuna, decidió arrojarle la bandera. El defensor consiguió tomarla y luego se la entregó a Giovani Lo Celso. El mediocampista fue el primero en desplegarla por completo sobre el campo de juego.

Otros jugadores se sumaron de inmediato. Entre abrazos y festejos, sostuvieron la bandera frente a las cámaras que registraban la celebración por el pase de Argentina a la final del Mundial 2026.

La imagen se difundió en pocos minutos. Fotografías tomadas por agencias internacionales mostraron a los futbolistas con el mensaje, mientras los hinchas continuaban la celebración detrás del arco.

Santiago explicó que sintió una emoción difícil de expresar cuando vio a Lo Celso abrir la tela. La bandera improvisada en el hotel había llegado a los jugadores y comenzaba a circular por medios de distintos países.

El hincha tampoco esperaba la repercusión. Lo que nació como una idea espontánea terminó convertido en una de las imágenes más comentadas del triunfo contra Inglaterra.

Santiago estará en la final contra España

Las tribunas del estadio no estaban divididas de manera estricta entre argentinos e ingleses. Sin embargo, Santiago contó que no se produjeron incidentes porque en el sector ubicado detrás del arco predominaban los simpatizantes de la Selección.

La bandera quedó sobre el campo después de los festejos. Una de las últimas imágenes mostró a Giovani Lo Celso dejando la tela sobre el césped, luego de sostenerla junto con sus compañeros.

Santiago seguirá acompañando al equipo dirigido por Lionel Scaloni. El hincha confirmó que tiene entrada para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, prevista para el domingo a las 16.

También contó que estuvo presente en todos los partidos disputados por la Selección durante el torneo. Sin embargo, no planea preparar otra bandera especial para el encuentro decisivo.

En la final llevará su bandera del Gauchito Gil, a quien le atribuye un valor especial dentro de su recorrido mundialista. Su deseo es que acompañe al equipo en la búsqueda de la cuarta estrella.

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” quedó como uno de los símbolos de la semifinal. Con una sábana cortada, menos de US$10 y una idea surgida pocas horas antes del partido, Santiago consiguió que su mensaje llegara a los jugadores y recorriera el mundo.