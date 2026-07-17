La polémica declaración del presidente del Barcelona en la previa del partido entre Argentina y España.

Joan Laporta , el polémico presidente del Barcelona , el que ganó todo durante su gestión con Lionel Messi como figura dentro de la cancha y Pep Guardiola como entrenador, y que también es conocido por ser el que generó el fin del ciclo de la Pulga en Cataluña, en 2021, opinó sobre la final del Mundial 2026 . Fue entrevistado por un periodista de Cadena Cope y le preguntaron por la final, y fue directamente a la cuestión arbitral.

"Tenemos mejor equipo y si el árbitro es un árbitro que se impone... ¡Uy! ¡Uy! Si es un árbitro que se impone... ¡Uy! Eh, es... bueno, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido, pero el árbitro se ha de imponer. Vale", fue su frase textual ante la consulta del colega español.

El Diario Olé consultó con la prensa de España para interpretar el sentido de la declaración del presidente blaugrana. Se cree que el dirigente no se refirió a que el juez central sea impuesto por el equipo de Luis de la Fuente, sino a que sea un referí con personalidad para no dejarse avasallar y cobrar las faltas que correspondan.

Recordemos que la FIFA anunció en las últimas horas que el esloveno Slavko Vincic será el réferi de la final del domingo, a las 16.00 de Argentina, en el Estadio MetLife de New Jersey/New York.

Confirman las equipaciones de Argentina y España para la gran final

La Selección Argentina volverá a vestir su camiseta tradicional en el partido más importante de los últimos cuatro años. La FIFA confirmó este viernes los uniformes para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará el domingo 19 de julio desde las 16 horas argentinas en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

La Selección de Lionel Scaloni saldrá a la cancha con la clásica camiseta de bastones celestes y blancos, pantalón blanco y medias blancas, la misma con la que jugó la mayor parte del torneo. España, en cambio, lucirá su uniforme titular: camiseta roja con detalles azules, pantalón azul y medias azules.

El detalle que más repercutió entre los hinchas es el del arquero. Emiliano Dibu Martínez vestirá de verde en la final, un color que ya cargó en los momentos más importantes de su carrera: lo usó en buena parte del Mundial de Qatar 2022, en la final de la Copa América 2021 ante Brasil y en la de 2024 ante Colombia. Tres partidos, tres títulos. El guardameta español Unai Simón llevará un uniforme turquesa. El árbitro principal vestirá de negro y los recogepelotas de gris.

El contraste con la semifinal ante Inglaterra no pudo ser más marcado. Ante los ingleses, la AFA presentó un pedido formal ante la FIFA para que Argentina pudiera usar su uniforme alternativo azul marino, la misma camiseta con la que la Selección venció a Inglaterra 2-1 en los cuartos de final del Mundial de México 1986, el partido de la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona. La cábala funcionó: Argentina ganó 2-1 y se metió en la final. Ante España, no hay conflicto de colores: la Roja juega de rojo y la Albiceleste puede ir con su titular.