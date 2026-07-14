Víctor Hugo Morales no podrá relatar Argentina-Inglaterra: "Rabia e impotencia"

El periodista y narrador, que inmortalizó su voz con el gol de Diego en 1986, manifestó su dolor por no estar.

Víctor Hugo Morales le dio su impronta al mejor gol de todos los tiempos. Aquel relato de la proeza de Diego Armando Maradona en 1986 quedó en la memoria colectiva y al llegar un nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones, en este Mundial 2026 , su figura aparece nuevamente.

Sin embargo, el relator no estará presente en el duelo de este miércoles y expresó su tristeza por no poder relatar un partido que, para él, tiene un significado especial dentro de la historia del fútbol argentino.

El periodista uruguayo, nacionalizado argentino, fue el encargado de ponerle voz a uno de los momentos más emblemáticos de la Selección: el histórico gol de Diego ante Inglaterra en el Mundial de México . Ahora, con Lionel Messi como protagonista de una nueva generación dorada, lamentó no poder estar presente desde el relato.

"Me da mucha bronca no poder relatar Argentina-Inglaterra", escribió Víctor Hugo en su cuenta de X. "Estaba tranquilo con no poder relatar este Mundial, pero llegó este partido y me invade una mezcla de tristeza y nostalgia".

En su mensaje, el relator recordó aquella tarde de 1986 y señaló que le genera una emoción especial no poder contar una nueva página de la historia del fútbol argentino.

"Me da ganas de llorar no poder contar los goles de Lionel Messi, como tuve el privilegio de relatar los de Diego Armando Maradona en aquel inolvidable Argentina-Inglaterra de México 1986", publicó.

Además, remarcó que existen partidos que trascienden lo deportivo y que, para quienes tuvieron la posibilidad de narrarlos desde un micrófono, quedar afuera de esos momentos también representa una sensación difícil de asimilar.

En declaraciones a Radio AM 750, Víctor Hugo profundizó sobre su malestar y aseguró que durante gran parte del torneo había aceptado no formar parte de las transmisiones, pero que el enfrentamiento ante Inglaterra modificó esa sensación.

"No poder relatar a Messi como antes lo hice a Diego, en este partido me dan ganas de llorar", sostuvo.

El periodista también cuestionó a quienes, según su mirada, tuvieron influencia para dejarlo afuera de los relatos mundialistas y afirmó que esa situación le generó una mezcla de "rabia e impotencia".

Más allá del enojo, Víctor Hugo expresó su deseo de que Messi vuelva a protagonizar un momento histórico para la Selección argentina y cierre otra página inolvidable en la historia del fútbol nacional.