Un partidazo de 10 goles: Inglaterra se quedó con el tercer puesto ante Francia

Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente.

Los goles fueron de Bukayo Saka con un Hat-Trtick y Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham para Inglaterra, mientras que Kylian Mbappé cerro el mundial con un doblete seguido de los tantos de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para el descuento de Francia.

En un partido que se preveían pocas emociones por jugarse el tercer lugar en el Mundial 2026, Inglaterra y Francia dieron un show de goles en el Hard Rock de Miami, donde el equipo dirigido por Thomas Tuchel se quedó con el puesto en juego.

El equipo Inglés, desde el vestuario, pegaba primero y fuerte, debido a que se fue al descanso goleando 4 a 0, con tantos de Declan Rice a los 3 minutos, seguido de Konsa a los 18 y Bukayo Saka por duolicado a los 37 y 46 del primer tiempo.

En el complemento, Didier Deschamps movia el banco y metió 4 cambios para intentar descontar, lo consiguió desde los pies de su capitán, kylian Mbappé, que se despachó con doblete para convertirse en el máximo artillero de los Mundiales y momentáneamente de esta edición pasando a Lionel Messi, además Bradley Barcola a los 54 minutos también ayudó a acercarse en el marcador.

Con la reacción de Francia, Thomas Tuchel fue el que buscó despertar a su equipo con la misma cantidad de cambios que su rival, también tuvo resultado, Saka sello su Hat Trick para aumentar la ventaja desde los 12 pasos.

Finalmente, Ousmane Dembélé a los 51 volvería a poner tensión en el marcador, pero el recién entrado al campo, Jude Bellingham terminaría el show de goles en Miami por el partido del tercer puesto del Mundial realizado en Estados Unidos, Canadá y México.

Todos los goles de la definición del tercer puesto en el Mundial 2026

Jude Bellingham puso la cereza del postre en un verdadero partidazo Jude Bellingham cerró el partidazo que se vivió por el tercer puesto al poner el sexto gol de los ingleses ante Francia. ¡¡¡SEÑOR GOLAZO DE JUDE BELLINGHAM PARA ANOTAR EL 6-4 DE INGLATERRA ANTE FRANCIA!!! ¡¡LOCURA DE PARTIDO!!



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Francia volvió a convertir Ousmane Dembélé para quedar a un tiro del empate nuevamente. ¡¡EL BALÓN DE ORO NO PODÍA FALTAR!! Jugadón de Upamecano y golazo de Dembelé para el 4-5 de Francia ante Inglaterra.#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/zaC36sQCYl — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

Saka le da tranquilidad a Inglaterra Bukayo Saka completa el Hat Trick de penal, para adelantar una vez más a su Selección ante Francia. ¡¡HAT-TRICK DE SAKA PARA EL 5-3 DE INGLATERRA A FRANCIA!! ¿El partido del año?#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/eDLP6L0OQV — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

Francia anotó el tercero Doblete de Kylian Mbappé para poner a "Les Blues" a un tiro del empate ante Inglaterra. ¡¡NO PARA DE HACER GOLES!! DOBLETE DE MBAPPÉ PARA ANOTAR EL 3-4 VS. INGLATERRA… ¡Abróchense los cinturones! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ZgcKTmZsFM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

¿4 a 2 y se reactiva el partido? Bradley Barcola, descuenta para el 4-2 de "Les Blyes" ante Inglaterra. ¡SE ARMÓ UN PARTIDAZO EN MIAMI! Pase TOP de Mbappé y definición de Barcola para el 2-4 de Francia ante Inglaterra. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/caYGBp5O2b — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

Kylian Mbappé descontó para Francia Kylian Mbappé descuenta para "les blues" en la goleada por 4-1 ante Inglaterra. TENÍA QUE APARECER ÉL… ¡¡KYLIAN MBAPPÉ DESCUENTA Y PELEA POR LA BOTA DE ORO!!#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rzZE1xwzKJ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

4 a 0 y Francia no reacciona a la paliza Doblete de Bukayo Saka, para la goleada inglesa ante al atónita Selección de Francia. ¡¡¡PALIZA MUNDIAL!!! ¡¡DOBLETE DE SAKA PARA ANOTAR EL 4-0 DE INGLATERRA A FRANCIA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!!#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/XQfCkuaPbL — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

Saka anotó el 3 a 0 Bukayo Saka convierte el 3 cero para que a los 37 minutos del primer tiempo el equipo de los "Tres Leones" golee a Francia. ¡¡¡DANCE, DANCE, DANCE!!! ¡¡Mal retroceso de Francia y definición de Saka para que Inglaterra esté goleando por 3-0 en Miami!!#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4GXwE7JBkU — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

Llegó el 2 a 0 Ezri Konsa amplia el resultado para los ingleses tras un trio de esquina ejecutado por Declan Rice y se queda con la ventaja en menos de 20 minutos. ¡¡OTRO DURO GOLPE PARA FRANCIA!! Centro perfecto de Rice y cabezazo de Konsa para anotar el 2-0 de Inglaterra en Miami. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cEUhPfZ3U0 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

Gol anulado a Inglaterra El gol de Bukayo Saka que ponía el 2-0 fue anulado por fuera de juego.