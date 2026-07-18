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en vivo Mundial 2026 LA MAÑANA | NEUQUEN - 18 de julio de 2026 - 20:43

Un partidazo de 10 goles: Inglaterra se quedó con el tercer puesto ante Francia

Los dirigidos por Thomas Tuchel se impusieron por 6 a 4, aunque sufrieron luego de ir 4 a 0 arriba en la primera parte.

Tras quedar eliminada con la Selección Argentina en semifinales, Inglaterra le ganó a Francia.

Tras quedar eliminada con la Selección Argentina en semifinales, Inglaterra le ganó a Francia.

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Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente.

Los goles fueron de Bukayo Saka con un Hat-Trtick y Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham para Inglaterra, mientras que Kylian Mbappé cerro el mundial con un doblete seguido de los tantos de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para el descuento de Francia.

En un partido que se preveían pocas emociones por jugarse el tercer lugar en el Mundial 2026, Inglaterra y Francia dieron un show de goles en el Hard Rock de Miami, donde el equipo dirigido por Thomas Tuchel se quedó con el puesto en juego.

El equipo Inglés, desde el vestuario, pegaba primero y fuerte, debido a que se fue al descanso goleando 4 a 0, con tantos de Declan Rice a los 3 minutos, seguido de Konsa a los 18 y Bukayo Saka por duolicado a los 37 y 46 del primer tiempo.

En el complemento, Didier Deschamps movia el banco y metió 4 cambios para intentar descontar, lo consiguió desde los pies de su capitán, kylian Mbappé, que se despachó con doblete para convertirse en el máximo artillero de los Mundiales y momentáneamente de esta edición pasando a Lionel Messi, además Bradley Barcola a los 54 minutos también ayudó a acercarse en el marcador.

Con la reacción de Francia, Thomas Tuchel fue el que buscó despertar a su equipo con la misma cantidad de cambios que su rival, también tuvo resultado, Saka sello su Hat Trick para aumentar la ventaja desde los 12 pasos.

Finalmente, Ousmane Dembélé a los 51 volvería a poner tensión en el marcador, pero el recién entrado al campo, Jude Bellingham terminaría el show de goles en Miami por el partido del tercer puesto del Mundial realizado en Estados Unidos, Canadá y México.

Todos los goles de la definición del tercer puesto en el Mundial 2026

Jude Bellingham puso la cereza del postre en un verdadero partidazo

Jude Bellingham cerró el partidazo que se vivió por el tercer puesto al poner el sexto gol de los ingleses ante Francia.

Francia volvió a convertir

Ousmane Dembélé para quedar a un tiro del empate nuevamente.

Saka le da tranquilidad a Inglaterra

Bukayo Saka completa el Hat Trick de penal, para adelantar una vez más a su Selección ante Francia.

Francia anotó el tercero

Doblete de Kylian Mbappé para poner a "Les Blues" a un tiro del empate ante Inglaterra.

¿4 a 2 y se reactiva el partido?

Bradley Barcola, descuenta para el 4-2 de "Les Blyes" ante Inglaterra.

Kylian Mbappé descontó para Francia

Kylian Mbappé descuenta para "les blues" en la goleada por 4-1 ante Inglaterra.

4 a 0 y Francia no reacciona a la paliza

Doblete de Bukayo Saka, para la goleada inglesa ante al atónita Selección de Francia.

Saka anotó el 3 a 0

Bukayo Saka convierte el 3 cero para que a los 37 minutos del primer tiempo el equipo de los "Tres Leones" golee a Francia.

Llegó el 2 a 0

Ezri Konsa amplia el resultado para los ingleses tras un trio de esquina ejecutado por Declan Rice y se queda con la ventaja en menos de 20 minutos.

Gol anulado a Inglaterra

El gol de Bukayo Saka que ponía el 2-0 fue anulado por fuera de juego.

Inglaterra abrió el marcador con gol de Declan Rice

Declan Rice abrió el marcador desde el vestuario, con un remate al segundo palo del arquero frances, Mike Maignan.

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