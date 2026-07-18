Un partidazo de 10 goles: Inglaterra se quedó con el tercer puesto ante Francia

Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente.
Los goles fueron de Bukayo Saka con un Hat-Trtick y Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham para Inglaterra, mientras que Kylian Mbappé cerro el mundial con un doblete seguido de los tantos de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para el descuento de Francia.
En un partido que se preveían pocas emociones por jugarse el tercer lugar en el Mundial 2026, Inglaterra y Francia dieron un show de goles en el Hard Rock de Miami, donde el equipo dirigido por Thomas Tuchel se quedó con el puesto en juego.
El equipo Inglés, desde el vestuario, pegaba primero y fuerte, debido a que se fue al descanso goleando 4 a 0, con tantos de Declan Rice a los 3 minutos, seguido de Konsa a los 18 y Bukayo Saka por duolicado a los 37 y 46 del primer tiempo.
En el complemento, Didier Deschamps movia el banco y metió 4 cambios para intentar descontar, lo consiguió desde los pies de su capitán, kylian Mbappé, que se despachó con doblete para convertirse en el máximo artillero de los Mundiales y momentáneamente de esta edición pasando a Lionel Messi, además Bradley Barcola a los 54 minutos también ayudó a acercarse en el marcador.
Con la reacción de Francia, Thomas Tuchel fue el que buscó despertar a su equipo con la misma cantidad de cambios que su rival, también tuvo resultado, Saka sello su Hat Trick para aumentar la ventaja desde los 12 pasos.
Finalmente, Ousmane Dembélé a los 51 volvería a poner tensión en el marcador, pero el recién entrado al campo, Jude Bellingham terminaría el show de goles en Miami por el partido del tercer puesto del Mundial realizado en Estados Unidos, Canadá y México.
Todos los goles de la definición del tercer puesto en el Mundial 2026
18-07-2026 20:24
Jude Bellingham puso la cereza del postre en un verdadero partidazo
Jude Bellingham cerró el partidazo que se vivió por el tercer puesto al poner el sexto gol de los ingleses ante Francia.
¡¡¡SEÑOR GOLAZO DE JUDE BELLINGHAM PARA ANOTAR EL 6-4 DE INGLATERRA ANTE FRANCIA!!! ¡¡LOCURA DE PARTIDO!!
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