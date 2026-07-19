Kylian Mbappé vaticinó cómo le irá a Lionel Messi en la final del Mundial: "Seguro lo hace"

Kiki, que se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, anticipó que el récord no quedará por mucho tiempo en sus manos.

Kylian Mbappé cerró el Mundial 2026 como máximo goleador histórico de la competencia, pero dejó en claro que el récord personal quedó en un segundo plano tras la derrota de Francia frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto. El delantero aseguró que hubiera preferido disputar la final antes que superar a Lionel Messi en la tabla de anotadores y hasta lanzó un pronóstico sobre el capitán argentino .

Luego de marcar un doblete en la caída por 6-4, Kiki alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo y superó los 21 de Messi. Sin embargo, el francés le restó importancia a la marca. “Leo marca todo el tiempo, mañana marcará seguro” , afirmó al ser consultado por la instancia decisiva del certamen.

El delantero insistió en que los récords individuales no compensan la frustración de quedarse afuera de la definición. “Solo estoy tratando de ayudar a mi equipo a anotar cada vez. Es seguro que cuando marcas tantos goles en la Copa del Mundo te hace evolucionar en algunas esferas, pero aquí estoy. Me hubiera gustado no ser el mejor goleador de la historia y poder jugar el partido de mañana ”, sostuvo.

El crack del Real Madrid también explicó que recién valorará esa marca cuando finalice su carrera. “Creo que es bueno para todo lo que es herencia y cuándo paremos, pensar que yo era uno de estos jugadores, pero hoy no es lo primero que se me pasa por la cabeza”, expresó.

Las fuertes críticas por el nivel de Francia en el partido por el tercer puesto

Al analizar la derrota frente a Inglaterra, el atacante reconoció que los galos tuvieron un primer tiempo muy por debajo de su nivel. “En el primero, puedo entender por qué algunos dirán que nos hemos reído de la gente y que no respetamos la camiseta. Personalmente, diría que fuimos humanos. No nos podemos permitir eso. Estábamos completamente aturdidos, y eso nos hizo reaccionar”, explicó.

"LEO (MESSI) MARCA TODO EL TIEMPO, MAÑANA MARCARÁ SEGURO"



ATENCIÓN a esta declaración de Mbappé tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales



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Pese a la remontada parcial del segundo tiempo, el surgido en Mónaco lamentó que el esfuerzo no alcanzara para evitar la derrota. “Creo que después nos despertamos bien. En la segunda parte volvimos a ser jugadores de alto nivel. Hemos jugado a un alto nivel en la segunda parte, hemos tenido más sentimiento. Hemos ganado la segunda parte, pero al final no ganamos el partido”, señaló.

Por último, el delantero dedicó unas palabras a Didier Deschamps, quien dirigió su último encuentro al frente de la selección francesa. “Queríamos hacer algo por él, pero lamentablemente la primera parte da la impresión de que lo decepcionamos. Pero no es así como queríamos sentirnos. Queremos agradecerle todo lo que ha hecho. Este partido no empañará su leyenda”, concluyó.