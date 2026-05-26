Con un gol agónico, Estudiantes clasificó a los octavos de la Libertadores

El Pincha tuvo su desahogo a minutos del final, cuando llegó el tanto que le dio el pasaje a la siguiente ronda.

Estudiantes de La Plata le ganó 1-0 al Independiente Medellín y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores . El gol agónico, ya en los minutos de descuento fue de Mikel Amondarain. El desahogo del Pincha tuvo que esperar a la revisión del VAR, que terminó de convalidar el tanto, que había sido anulado por offside.

El conjunto de Alexander Medina llegaba con la obligación de obtener los tres puntos para lograr la clasificación. Su rival, DIM de Colombia, pasaba con el empate, que le terminó siendo esquivo por la hazaña platense.

Así fue la agónica clasificación de Estudiantes de La Plata

La primera llegada del partido fue de local, al primer minuto, con un remate desde el vértice derecho del área del delantero Facundo Farías, que se fue muy cerca del ángulo izquierdo del arquero Eder Chaux.

En 36 minutos, Guido Carrillo recibió un centro desde la derecha y sacó un remate potente y de media vuelta que, para suerte de Chaux, salió centralizado y permitió que el guardameta lo contenga.

Ya en la segunda parte, tras 28 minutos sin jugadas de peligro, un centro desde la derecha llegó bombeado al segundo palo para el cabezazo de Carrillo, que no pudo darle dirección a su remate y el mismo quedó, nuevamente, en manos de Chaux.

Solo dos minutos después, un córner desde la izquierda al segundo palo fue conectado por el defensor Santiago Núñez, cuyo gran cabezazo buscaba el ángulo derecho del arquero Eder Gaux, que voló para protagonizar una atajada impresionante.

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El equipo argentino abrió el marcador en el primer minuto de descuento de la segunda mitad, luego de un córner cabeceado por el mediocampista Alexis Castro y posteriormente rematado, por el segundo palo, por el mediocampista Mikel Amondarain, que le dio la clasificación a Estudiantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2059461420211699786?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Recontra vale Mikel! pic.twitter.com/HIlEZov3cj — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) May 27, 2026

San Lorenzo, afuera de la Sudamericana

San Lorenzo cayó de local 1-0 ante Recoleta y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El Ciclón se fue silbado por sus hinchas, luego de una derrota dura ante un rival de menor jerarquía.

El grupo que le tocó a San Lorenzo parecía tener como rival más duro al Santos de Neymar, aunque hubo varios resultados sorprendentes, y el conjunto de Gustavo Álvarez llegaba a la última fecha con muchas chances de ser líder y con la ventaja de que un empate lo ponía en la siguiente instancia.

Pero una contra letal del equipo paraguayo a los 36 minutos le dio la ventaja, en los pies de Allan Wlk, que luego defendió con uñas y dientes para quedarse con la plaza directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Por otro lado, Santos venció 3-0 a Deportivo Cuenca, y desplazó al Ciclón del segundo lugar por la diferencia de gol, que terminó siendo mayor para los brasileros.

En un día que parecía histórico para el equipo argentino, ya que el presidente Sergio Costantino había anunciado la vuelta total a Boedo, en la cancha el equipo no respondió y cerró uno de los mayores fracasos deportivos en el último tiempo.