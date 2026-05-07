Escándalo en la Libertadores: DIM vs Flamengo suspendido por fuertes disturbios en Colombia

Por el grupo de Estudiantes de La Plata, el encuentro fue demorado por incidentes con los hinchas en Medellín.

DIM y Flamengo pudieron jugar a penas tres minutos en Medellín por la cuarta fecha del grupo A de la Copa Libertadores . El encuentro se suspendió por fuertes incidentes en las tribunas: los hinchas empezaron a tirar bengalas al campo de juego y tuvo que intervenir la policía.

El árbitro decidió que ambos planteles se retiren a los vestuarios, y todavía la CONMEBOL no tomó la decisión de una suspensión oficial, por lo que podría reanudarse en cualquier momento.

El clima ya estaba caliente desde la previa del encuentro, en el que los hinchas del DIM aprovecharon para cantar en contra de la dirigencia . Ni bien se dio el inicio, empezaron a caer las bengalas y los disturbios en las tribunas.

Con la policía interviniendo, llevando a peleas con los hinchas e incluso a una leve invasión del campo de juego, el árbitro decidió que ambos planteles se vayan a los vestuarios. La voz del estadio anunció que los simpatizantes debían abandonar el estadio Atanasio Girardot.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052549962710307301?s=20&partner=&hide_thread=false DIM-FLAMENGO DEMORADO EN COLOMBIA POR DISTURBIOS DE LOS HINCHAS LOCALES CON PIROTECNIA Y BENGALAS POR LA ACTUALIDAD DEL CLUB.



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El malestar de los hinchas es con Raúl Giraldo, uno de los dueños del DIM, que en la derrota en la liga ante Águilas Doradas se retiró del estadio insultando a la gente y mostrándoles billetes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rparrottino/status/2052554202153439438?s=20&partner=&hide_thread=false La hinchada de Independiente Medellín suspende el partido contra Flamengo por la Libertadores. Es en respuesta a Raúl Giraldo, dueño del DIM. Tras la eliminación en la liga, Giraldo festejó la derrota ante Águilas Doradas e insultó y les mostró billetes a los hinchas. Fútbol SAD. pic.twitter.com/YIi9yMUxJL — Roberto Parrottino (@rparrottino) May 8, 2026

Platense empató contra Peñarol por la Copa Libertadores

Platense igualó 1-1 con Peñarol en un partido en el que disputó un gran primer tiempo y que jugaron esta noche, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

Peñarol abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, cuando el delantero Facundo Batista recibió una pelota picando sobre el borde del área grande y, de espaldas, disparó de media vuelta con un tiro bombeado que superó al arquero Matías Borgogno y entró contra su palo derecho.

El local empató a los 38 minutos, con un remate desde el costado derecho del área de Agustín Lagos, quien cruzó un derechazo que, al desviarse levemente en un defensor, tomó altura y se hizo inatajable para Aguerre, convirtiéndose en el empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2052519645693755485?s=20&partner=&hide_thread=false EL BOMBAZO DE AGUSTÍN LAGOS PARA EL 1-1 DE PLATENSE ANTE PEÑAROL. pic.twitter.com/lO7hwSoj9k — dataref (@dataref_ar) May 7, 2026

El segundo tiempo tuvo mayor dominio del visitante, aunque se planchó mucho más que la primera parte, que había sido de mayor ida y vuelta entre ambos equipos.

Con el empate, el Calamar se mantiene en el segundo puesto del grupo E, con siete puntos, mientras que los dirigidos por el exentrenador de San Lorenzo Diego Aguirre no pueden salir del último lugar de la zona, con apenas dos unidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2052538952029032842?s=20&partner=&hide_thread=false El PLATENSE de Walter Zunino en la CONMEBOL Libertadores 2026:



0-2 vs. Corinthians.

2-1 vs. Peñarol.

2-1 vs. Independiente Santa Fe.

1-1 vs. Peñarol.



El Calamar se mantiene en el 2° puesto del Grupo E y le lleva 5 puntos de ventaja a Peñarol con solo 6… pic.twitter.com/2KTZS61mKr — dataref (@dataref_ar) May 7, 2026

En la próxima fecha, el equipo que dirige Walter Zunino visitará a Independiente Santa Fe de Colombia, el martes 19 de mayo a las 21:00, mientras que el Carbonero será local de Corinthians de Brasil, el jueves 21 a partir de las 21:30.

Así, el equipo argentino necesitará apenas un empate en la jornada siguiente para asegurar la clasificación, mientras que Peñarol está obligado a quedarse con los tres puntos o, en caso de no conseguirlo, deberá luchar por el tercer puesto y conformarse con acceder a los 16avos de final de la Copa Sudamericana.