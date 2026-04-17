Histórico: la increíble racha histórica que le rompió Platense a Peñarol con su victoria por Libertadores

El Calamar hizo historia en su segundo partido en el certamen sudamericano más codiciado a nivel clubes. Que racha rompió.

Platense puso de rodillas en su cancha a Peñarol , el equipo cinco veces campeón en la Copa Libertadores que tiene una historia impresionante en el certamen. En su segundo partido de su historia en el trofeo internacional, le ganó al elenco uruguayo por 2-1 y le cortó una racha increíble que sostenía desde hace varios años.

Es que el elenco sumaba una racha impresionante de local en el certamen que es el más codiciado a nivel clubes en el territorio sudamericano. Es que el manya no era derrotado en su estadio desde el 26 de abril de 2017, cuando el Palmeiras de Brasil se llevó la victoria por 3-2.

Desde ese momento en adelante, logró sostener una cadena de 18 victorias y cuatro empates que terminó de romper el Calamar en una noche histórica. En total, fueron nueve años en los que el equipo uruguayo no fue derrotado con su gente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044970610908934166&partner=&hide_thread=false "NOS PROPUSIMOS VENIR A HACER HISTORIA" Guido Mainero tras el triunfo histórico de Platense ante Peñarol en el Campeón del Siglo.



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Cómo fue la victoria del Calamar

Platense le ganó a Peñarol por 2 a 1 en el estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026. El Calamar se plantó ante uno de los equipos más grandes del continente y se llevó tres puntos de oro pensando en la clasificación a la siguiente fase.

Los goles del conjunto argentino fueron convertidos por los extremos Guido Mainero, a los 21 minutos del primer tiempo, y Franco Zapiola, de penal en 17 del segundo, mientras que la igualdad parcial llegó con un tanto del delantero Matías Arezo, en 12 del complemento.

Así fue el partido entre Platense y Peñarol

El equipo argentino abrió el marcador a los 21 minutos, con un buen centro del lateral Tomás Silva al punto del penal para el cabezazo del delantero Guido Mainero, autor del gol del campeonato de Platense en el Apertura y el primero en su historia en la Libertadores, que puso un gran cabezazo, ajustado contra el poste izquierdo de Britos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044942475328897223&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL HISTÓRICO DEL CALAMAR!! ¡¡GUIDO MAINERO ANOTÓ EL PRIMER GOL DE LA HISTORIA DE PLATENSE EN LA #LIBERTADOES!! ¡1-0 Y FESTEJO A LO CRISTIANO RONALDO!



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El local alcanzó la igualdad a los 12 minutos del segundo tiempo, mediante un nuevo desborde por derecha de Angulo, que terminó en un centro atrás para la definición de primera de Arezo, que entró baja por el rincón izquierdo de Borgogno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044957273852715174&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ EL GOLEADOR PARA EMPATARLO! Gran corrida de Luis Angulo y GOL de Matías Arezo para el 1-1 de Peñarol vs. Platense.



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El Calamar volvió a ponerse en ventaja a los 17 minutos, mediante un penal conseguido por una mano del mediocampista Eric Remedi dentro del área y que fue cambiado por gol por Zapiola, abriendo el pie derecho con un tiro bajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044958409552801999&partner=&hide_thread=false ¡LA LOCURA DEL CALAMAR ES TOTAL! ZAPIOLA NO SE PUSO NERVIOSO Y DEFINIÓ CON JERARQUÍA PARA EL 2-1 DE PLATENSE VS. PEÑAROL.



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En el sexto minuto de descuento, el defensor Franco Escobar fue expulsado por doble amarilla, luego de una infracción cercana a su propio córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044966804242464998&partner=&hide_thread=false EL CARBONERO TERMINÓ CON 10: Escobar vio la segunda amarilla vs. Platense sobre el final del partido.



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Con el triunfo, el Calamar se ubicó en la segunda posición del grupo con tres puntos, mientras que el equipo que dirige el exentrenador de San Lorenzo Diego Aguirre es tercero con una única unidad.

En la próxima fecha, Platense será local de Independiente Santa Fe de Colombia, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el elenco uruguayo visitará al Corinthians brasileño, el jueves 30 desde las 21:00.

Con el triunfo del conjunto de Vicente López, se dio un dato alentador para el fútbol argentino: en esta segunda fecha, los seis equipos que disputan la Copa Libertadores sumaron triunfos.