Bombazo: la lesión de Nicolás Tagliafico lo deja afuera de los primeros partidos

El lateral izquierdo de la selección no estará disponible para el comienzo del Mundial 2026.

Pésimas noticias para la selección argentina en la previa del debut en el Mundial 2026 . Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro de grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda y se perderá el comienzo del certamen. No estará presente contra Argelia ni tampoco frente a Austria .

El futbolista sintió la molestia en el entretiempo del amistoso ante Honduras, disputado el pasado sábado 6 de junio, y en principio se creía que era una sobrecarga, aunque el diagnóstico fue algo más grave de lo esperado.

El lateral izquierdo titular del seleccionado argentino campeón del mundo y bicampeón de América , se perderá las dos primeras fechas, ante Argelia y Austria , por lo que el entrenador Lionel Scaloni deberá probar alternativas.

nicolás tagliafic

Esta lesión de Tagliafico habría sido decisiva para que el cuerpo técnico cambie su decisión en el reemplazo de Leonardo Balerdi. Facundo Medina pasa a ser el reemplazante directo del lateral izquierdo, mientras que Lisandro Martínez y el recientemente citado, Marcos Senesi, serán los zagueros zurdos en la lista definitiva de 26.

El jugador del Olympique de Lyon francés se perderá, en principio, los dos primeros partidos de la Selección en el grupo J, ante Argelia y Austria, y podría volver a ser convocado para el encuentro ante Jordania, que definirá la primera fase, con el cuerpo técnico dirimiendo si puede ser titular o deba ir al banco de suplentes.

Aunque las características de “Taglia” lo convierten en un futbolista difícil de reemplazar, con un gran timing defensivo, atención en la marca y templanza para jugar en momentos difíciles, Lionel Scaloni cuenta con distintas opciones para jugar por el sector izquierdo.

Entre quienes se pueden desempeñar de lateral por izquierda se encuentran los defensores Lisandro Martínez y Medina, el último más acostumbrado a situarse por la banda. También el mediocampista Valentín Barco, que a pesar de asentarse como volante en sus últimos años, hizo inferiores como marcador de punta izquierdo. Por su parte, otra alternativa es el versátil Nicolás González, un comodín con el que cuenta Scaloni para jugar en cualquier lugar de la banda izquierda.

facundo medina

El capitán de una selección se lesionó y anunció que no juega más para su país

Japón sufrió una baja de enorme impacto a horas del inicio de su participación en el Mundial 2026. El capitán Wataru Endo fue desafectado de la convocatoria por una lesión y, además, anunció su retiro definitivo del seleccionado nacional.

El volante de 33 años, que milita en el Liverpool, arrastraba problemas físicos desde febrero, cuando sufrió una lesión en el pie durante la temporada europea. Aunque había sido incluido en la lista definitiva de los "Samurai Blue" con la esperanza de llegar en condiciones al torneo, finalmente no logró recuperarse y decidió dar un paso al costado.

endo japón

Endo comunicó la noticia a través de un mensaje en el que expresó su decepción por perderse la Copa del Mundo, aunque aseguró no tener arrepentimientos. “Hice todo lo que pude desde que me lesioné”, señaló el mediocampista, quien también confirmó que este será el final de su ciclo con la selección japonesa.

El futbolista había disputado más de 70 encuentros con Japón, participó en dos Mundiales y se convirtió en uno de los líderes de una generación que logró consolidar al seleccionado asiático entre los más competitivos del continente. Desde 2023 ejercía además la capitanía del equipo nacional.

Para cubrir su ausencia, la Asociación Japonesa de Fútbol convocó al delantero Shuto Machino, actualmente en el Borussia Mönchengladbach alemán. Japón integra el Grupo F y debutará en el Mundial frente a Países Bajos, en una zona que también comparte con Túnez y Suecia.