El capitán de una selección se lesionó previo al Mundial 2026 y anunció que no juega más para su país

Los problemas físicos están afectando a la mayoría de los equipos en la máxima cita del fútbol internacional.

La Copa del Mundo está en juego en Estados Unidos.

Siguen las lesiones de jugadores, incluso ya comenzado Mundial 2026 . Un futbolista muy importante de una selección que comenzará a competir en breve no podrá ser parte de la máxima cita. Además, sorprendió anunciando que no seguirá jugando internacionalmente para su país.

Japón sufrió una baja de enorme impacto a horas del inicio de su participación en la Copa del Mundo. El capitán Wataru Endo fue desafectado de la convocatoria por una lesión y, además, anunció su retiro definitivo del seleccionado nacional.

El volante de 33 años, que milita en el Liverpool, arrastraba problemas físicos desde febrero, cuando sufrió una lesión en el pie durante la temporada europea. Aunque había sido incluido en la lista definitiva de los "Samurai Blue" con la esperanza de llegar en condiciones al torneo, finalmente no logró recuperarse y decidió dar un paso al costado.

endo japón

Endo comunicó la noticia a través de un mensaje en el que expresó su decepción por perderse la Copa del Mundo, aunque aseguró no tener arrepentimientos. “Hice todo lo que pude desde que me lesioné”, señaló el mediocampista, quien también confirmó que este será el final de su ciclo con la selección japonesa.

El futbolista había disputado más de 70 encuentros con Japón, participó en dos Mundiales y se convirtió en uno de los líderes de una generación que logró consolidar al seleccionado asiático entre los más competitivos del continente. Desde 2023 ejercía además la capitanía del equipo nacional.

Para cubrir su ausencia, la Asociación Japonesa de Fútbol convocó al delantero Shuto Machino, actualmente en el Borussia Mönchengladbach alemán. Japón integra el Grupo F y debutará en el Mundial frente a Países Bajos, en una zona que también comparte con Túnez y Suecia.

Según la FIFA, el Mundial 2026 romperá récord de asistencia

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se encamina a romper los récords de asistencia. Así lo comunicó este jueves el órgano rector del fútbol a nivel internacional.

El Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca de la ciudad de México, que hoy albergó el encuentro entre México y Sudáfrica, es el mayor de los 16 estadios, con capacidad para 80,824 espectadores.

Le siguen el Estadio Nueva York Nueva Jersey con capacidad para 80.663 espectadores, el Estadio de Dallas con 70.649 y el Estadio de Los Ángeles con 70.492.

"Después de una demanda global sin precedentes, el récord de asistencia total del torneo de 3,5 millones, establecido en la Copa Mundial de la FIFA de 1994, está ahora a punto de ser superado", indicó la FIFA en una declaración de las últimas horas.

La edición de este año de la máxima competencia del fútbol cuenta con 48 equipos por primera vez e incluye 104 partidos. Ya se han vendido más de seis millones de boletos, de acuerdo con la FIFA. Se espera que una audiencia global de 6.000 millones de personas sintonicen la televisión en todo el mundo, demostrando una vez más que se trata del fenómeno cultural de mayor impacto.

Las miradas están puestas en la seguridad y lo que ocurre cerca de los estadios.