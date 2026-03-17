¿Se lo lleva? San Lorenzo estaría interesado en contratar a un jugador relegado en Boca

Tras la lesión de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti, la dirigencia del Cuervo podría ir por un jugador del xeneize.

San Lorenzo vive horas terribles con la goleada sufrida ante Defensa y Justicia, la salida del DT Damián Ayude de su cargo por decisión de la comisión directiva y un escándalo con una despedida de soltera celebrada en la ciudad deportiva del club el pasado sábado. Todo eso genera un contexto difícil en una institución que no tiene paz.

En medio de todo ese cúmulo de situaciones complejas, llamativamente sonó un jugador de Boca para reforzar el plantel ante las lesiones ligamentarias de Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández, una pieza importante en la defensa del equipo que hasta este martes dirigía Ayude. El supuesto apuntado llegaría para suplir un hueco en la defensa.

Según lo trascendido, el nombre que sonó en el Cuervo fue el de Nicolás Figal , futbolista que perdió terreno en el plantel por distintas lesiones que le tocó atravesar. Sin embargo saben que será una contratación difícil debido a que no atraviesa un buen pasar económico y necesita conseguir el dinero para poder cerrar su llegada.

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Por el momento no se avanzó en negociaciones formales debido a que el Cuervo quiere estar seguro de tener las condiciones para contratarlo. Desde Boca niegan que hayan hecho un acercamiento.

No va más: San Lorenzo echó a Damián Ayude antes de enfrentar a Deportivo Rincón

La goleada 5-2 ante Defensa y Justicia terminó de darle el golpe de nocaut a Damián Ayude que venía tambaleando en la dirección técnica de San Lorenzo en un contexto difícil en líneas generales para la institución. Sus palabras en conferencia de prensa afirmando que continuaría en el cargo fueron solo deseos y esta mañana la comisión directiva le comunicó el fin de ciclo.

"Obviamente que no estoy pensando en dar un paso al costado. Mañana está programado el entrenamiento y somos optimistas en que va a cambiar la situación. Hay que trabajar para que esto no vuelva a suceder", había dicho en conferencia de prensa este lunes por la noche tras el resultado abrumador que marcó el final de su paso por el club. Sus palabras fueron en vano debido a que la decisión del club fue en sentido contrario.

Fue Pablo Pitu Barrientos, presidente del fútbol profesional, quien le comunicó la decisión al DT luego de un ciclo que venía en la agonía y terminó de sentenciar su fin con un rendimiento preocupante del plantel en distintos aspectos, tanto deportivo como en la falta de rebeldía para no sufrir una goleada en su estadio. A su vez, hace algunas fechas atrás el equipo sufrió una de las cachetadas más fuertes como la derrota en el clásico ante Huracán (0-1).

Ayude

Hasta el momento no surgieron nombres concretos por los que el Cuervo hará un intento para que tome el control de un plantel que ahora no tiene dirección técnica. Por el momento tomará el mando en formato interinato Alan Capobianco, DT de la Reserva.

Los números de Ayude en el primer equipo

Dirigió 29 encuentros, en los cuales consiguió 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas,