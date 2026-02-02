Un jugador de Estudiantes viajó para sumarse a un nuevo club, pero se cayó el pase y debe volver

De manera insólita, las negociaciones que habían llegado a un buen puerto y confirmaban el traspaso, terminaron siendo canceladas. Las razones.

Estudiantes de La Plata tenía todo acordado con un club brasileño para vender a un futbolista importante en el plantel, que tiene un rol protagónico en los ataques. Sin embargo, cuando el jugador ya estaba en el otro país para firmar contrato, la operación se cayó y debió volver al país para retomar su trabajo con el pincha.

Edwuin Cetré ya estaba en Brasil para posar con la camiseta de Athletico Paranaense, tras una negociación que contemplaba el pago de 6.000.000 dólares por el 100% del pase , de los cuales tan solo recibiría tres millones de esa divisa, ya que el elenco platense es dueño del 50% del pase, mientras que la otra mitad de la ficha le corresponde a Independiente Medellín de Colombia.

"El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil. A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones", informó de forma inesperada la cuenta oficial del Pincha en sus redes sociales.

A su vez, sentenció: "De esta manera, el futbolista regresará al país y estará arribando a nuestra ciudad en el día de mañana para reincorporarse al primer equipo de la institución". Lo llamativo de esto es que algunos medios de Brasil como Ge Globo advirtieron que la caída del pase se debía a que Cetré presentó problemas en sus exámenes cardiológicos, aunque desde el club argentino lo desmintieron.

De esta manera el jugador que iba a convertirse en el refuerzo más caro en la historia del club brasileño, volverá al club para llevarle tranquilidad a los hinchas del pincha y devolverles la alegría.

El picante posteo de Verón contra la AFA por el pasillo que le hizo Boca a Estudiantes

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, publicó una picante historia en sus redes sociales luego del pasillo que le hizo Boca a los jugadores del “Pincha” por su título en el Torneo Clausura: “¿Nadie salió a pedir que aplaudan fuerte?”.

El posteo de la “Brujita" se dio este jueves por la mañana, varias horas después del partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En el mismo, el ídolo del “Pincha” se cuestionó: “¿Nadie salió a pedir que aplaudan fuerte? Tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… Raro”.

El pasillo de Boca a Estudiantes

En el partido entre Estudiantes y Boca, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura, Boca cumplió el supuesto reglamento de la AFA, y posicionó a sus jugadores titulares realizándole el pasillo a los campeones del Clausura.

Aunque los dirigidos por Claudio Úbeda siguieron el protocolo, no hubo aplausos para los jugadores rivales, a excepción del arquero Agustín Marchesín. Con esto ironizó Verón en sus redes sociales, exponiendo el video que en la transmisión oficial había pasado bastante desapercibido.

Aunque el comentario podría ser confundido con una crítica al Xeneize, el presidente de Estudiantes en realidad apunta a los altos mandos de la AFA, como el tesorero Pablo Toviggino, con quien tuvo varios encontronazos en el pasado.

La escalada de la mala relación entre Verón y la AFA se dio cuando el Pincha le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central en los octavos de final del Torneo Clausura. Esto terminó con una sanción para los jugadores y el mismo presidente (que luego sería levantada) por un reglamento que provenía de un PDF adulterado por las autoridades.