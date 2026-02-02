Los memes en las redes contra Driussi, Colidio y Salas por su pésima racha sin goles

Los delanteros de River no convierten hace mucho y los hinchas perdieron la paciencia tras el empate 0 a 0 con Central.

El comienzo del año para River no fue malo, porque suma siete puntos sobre nueve disputados en el Apertura de la Copa de la Liga Profesional. Entre los puntos a favor está el rendimiento colectivo y algunos puntos individuales destacados, como las actuaciones de los refuerzos: Aníbal Moreno y Fausto Vera . Sin embargo, el debe del Millo está adelante, donde le cuesta mucho convertir. Así lo demuestra la racha negativa que atraviesan Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maxi Salas.

Los primeros dos fueron elegidos por Marcelo Gallardo como los titulares para arrancar el año, mientras que el exjugador de Racing, por el que el club pagó ocho millones de dólares de cláusula, comenzó en el banco de suplentes.

Sobre todo en la etapa inicial contra Central, River tuvo ratos de buen fútbol y en los últimos 15' del primer tiempo estuvo cerca de abrir el marcador. De hecho, le anularon un gol anotado por Driussi por fuera de juego.

Pero con el correr del partido, el conjunto rosarino se acomodó tras los cambios y en el segundo tiempo estuvo más cerca que su rival, aunque finalmente fue igualdad sin goles.

La pésima racha de los tres delanteros

Los números son alarmantes y tiene diferentes razones. Por un lado, River carece del volumen de juego de otros tiempos. Desde la última etapa de Martín Demichelis como DT y luego con Gallardo, al equipo le falta solidez, agresividad y generación de situaciones.

En ese sentido, los que más lo padecen son los delanteros, que tienen pocas ocasiones de marcar.

Pero también es cierto que las pocas que tienen las desperdician y que llevan varios meses sin tener la rebeldía que se necesita para fabricar chances donde no las hay, algo que una camiseta con la de River le exige a sus delanteros.

colidio festejo mdc.jpg

Colidio llegó a River a mediados de 2023, cuando el equipo acababa de ser campeón de la Liga Profesional de la mano de Micho. Por características y actitud, siempre fue uno de los que intentó generara algo incluso en los peores momentos, pero su racha negativa es contundente: lleva 7 meses sin meter un gol, sumando 21 partidos.

La última vez que Colidio marcó fue el 19 de julio del año pasado en el 4 a 0 sobre Instituto, en el estadio Mario Kempes.

Por su parte, Driussi acumula seis meses sin goles oficiales. El último lo anotó el 21 de agosto de 2025, a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores, acumulando 13 partidos sin convertir. Además, desde que volvió a comienzos del 2025, sufrió reiteradas lesiones que lo marginan mucho tiempo de las canchas.

1755470135757-driussi (1)

Finalmente, Salas hizo su último gol el 2 de octubre ante Racing por la Copa Argentina, lo que implica una racha de 10 encuentros sin festejos.

Los memes y la bronca de los hinchas

A través de las redes sociales, los fanáticos del Millo se expresaron de manera contundente, transformando a los apellidos de los delanteros de River en tendencia.

No son pocos los que piden más oportunidades para Agustín Ruberto, el pibe de inferiores que se recuperó de una durísima lesión y pide pista desde el banco, aunque Gallardo le da pocos minutos.

Embed Sale Driussi pero entra SALAS

pic.twitter.com/M8EVJGM59Q — Fran (@frabigol) February 2, 2026

Embed “Ahí va Maxi Salas, picando al espacio” pic.twitter.com/JiDUKJWzRz — Beltranismo (@beltranismo__) February 2, 2026

Embed Ruberto en el banco viendo el partido de Driussi y Colidio

pic.twitter.com/pCcqkq3skq — Fran (@frabigol) February 2, 2026

Embed El primer tiempo de Driussi contra Rosario Central



pic.twitter.com/AHFl3v0m8j — Cris (@cris__ese) February 2, 2026

Embed Como se ve a si mismo Driussi pic.twitter.com/hK4LziSSJF — sebastian (@sebastianudo) February 2, 2026

Embed que pedazo de delantero nacho scocco, pensar que hoy en día Colidio y Driussi tienen ataque de pánico para sacarse un tipo de encima https://t.co/JwBbgkCnvm — Yamil enzo (@yamildiaz00) February 2, 2026

Embed Gagardo: - Driussi lesionado, Salas y Colidio están muy bajos de nivel... Oye Ruberto, como está tu pierna??

Ruberto: - Excelente!

Gagardo: - perfecto, corre a decirle a Di Carlo que jugamos sin delanteros pic.twitter.com/kNcWleIH16 — i'm nacho type (@nakiodlc_) February 2, 2026