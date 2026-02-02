La contundente respuesta de Marcelo Gallardo cuando fue consultado por la contratación de un nueve

En medio de los rumores de posibles negociaciones para el regreso de Rafael Santos Borré, Gallardo fue contundente sobre la llegada de refuerzos.

River tuvo un buen desempeño en el encuentro ante Rosario Central , en un desarrollo parejo entre ambos clubes que estuvo enmarcado en varias polémicas que despertaron una fuerte opinión pública sobre el duelo. Tras un partido que le sirvió de medida al millonario debido a la jerarquía del equipo rival, el entrenador Marcelo Gallardo habló con la prensa en conferencia de prensa y fue contundente a la posibilidad de contratar a un nueve.

"Lo que no entienden tal vez es que no hay para nuestro funcionamiento un delantero que venga, tac, vení y jugá. No es fácil. Estuvimos en el mercado, seguimos evaluando condiciones y posibilidades y jugadores para River es difícil encontrar. Y así todo, cuando son probados, tenés que venir y responder. Entiendo esta cosa de que 'hay que traer', pero no es traer por traer. Intento ser cauto, ver en los chicos también evoluciones, qué nos pueden dar en la competencia ya por los puntos. Qué nos pueden generar para tener recambio y frescura. Y también es un período hasta mitad de año, tres meses y pico de competencia en el cual tengo plantel para pelear", dijo el jugador en medio de los rumores de una posible vuelta de Rafael Santos Borré.

Por otra parte afirmó: "Tengo plantel para pelear y luego veremos. Entiendo que se estén buscando, si River tiene que traer un 9. Pero es una opinión facilista. Cuando vos empezás en la búsqueda, no es fácil. Hacer nombres propios... ¿De qué sirve? Si no hay posibilidad de una. Intentaremos seguir convencidos de que el plantel nos seguirá dando soluciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018162277090758737&partner=&hide_thread=false "A VECES NO ES TRAER POR TRAER" Marcelo Gallardo habló sobre la posible llegada de un nueve a River y destacó que el Millonario sigue en el mercado. pic.twitter.com/Mpmu1VEWQ6 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 2, 2026

Otras frases del entrenador

Sobre el partido: "No pudimos convertir pero puedo destacar el buen funcionamiento del equipo sobre todo en la primera mitad. En una cancha siempre complicada asumimos el rol protagónico con buena circulación, buen control de juego. Fue un muy buen primer tiempo, me sentí muy reflejado e identificado con lo de la primera etapa. Luego nos costó sostener porque jugamos ante un rival complicado, empezaron a empujar de otra manera, lo emparejaron en el segundo tiempo y nos faltó frescura con los cambios para terminar mejor el partido. Me voy tranquilo con el funcionamiento. Seguimos creciendo y en evolución. El gol llegará porque si el equipo juega bien, el gol va a llegar".

Sobre la delantera: "Salas es delantero. No jugamos con un 9 de referencia. Entramos, salimos, nos movemos. Es el sistema para jugar. Creo que en mi gestión pocas veces con casos puntuales que hemos tenido, los jugadores delanteros que no dan referencias siempre fueron así. Por características también se hablará no hacen goles. Lo típico, lo de siempre. Nada que no vaya a suceder cuando el año pasado Driussi tampoco hacía goles y luego sí los hizo. Se lesionó... Son jugadores que tienen gol y que por el funcionamiento van a convertir. Yo estoy tranquilo porque veo evolución en el juego".

¿Encontró el mejor mediocampo?: "Mejor. Eso significa que en esta nueva construcción lo del año pasado, dije, lo dejamos atrás. Miramos el presente con optimismo de acuerdo a lo que nosotros pretendíamos de este inicio de año. Buscar variantes que nos dieran soluciones y aportaran buen funcionamiento. El equipo no es la mitad de la cancha, es desde el arquero, la línea de 4, los mediocampistas, los delanteros, todos. Pero vamos encontrando soluciones y sintiéndonos cómodos".

Otra vez con dudas: Rosario Central se salvó de la derrota ante River por un polémico gol anulado

River pasó la prueba en Arroyito y sacó un buen empate ante el Rosario Central de Ángel Di María: si bien le faltó contundencia, mostró cosas interesantes y fue más que el Canalla en su casa. Sin embargo, la polémica quedó instalada por el tanto que el árbitro Facundo Tello le anuló a Sebastián Driussi por posición adelantada, en el marco de una acción fina. El duelo, aún así, fue atrapante y estuvo lleno de oportunidades de gol.

La crónica de Rosario Central-River

Tal como se preveía en la previa, los primeros compases del partido estuvieron cargados de ritmo. Rosario Central buscó tomar las riendas del encuentro, con Ángel Di María como principal referencia: el Fideo dejó una perlita tras dejar en el camino a dos hombres y le cedió la pelota a Enzo Giménez, que no pudo definir cómodo. River, por su parte, apostó por el juego largo y vertical, pero le faltó punch en los últimos metros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018120343148179795&partner=&hide_thread=false GRAN JUGADA DE DI MARÍA Y GIMÉNEZ NO LE PEGÓ BIEN #LPFxTNTSports



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

La intensidad que caracterizó al comienzo del compromiso fue mermando con el correr de los minutos, al igual que las chances de riesgo. Alejo Véliz exigió a Santiago Beltrán con un cabezazo poco ortodoxo; y Juanfer Quintero probó de media distancia con un tiro libre que se fue por encima del travesaño. La pierna fuerte en el medio se volvió moneda corriente y ninguno de los dos equipos gozó de profundidad en tres cuartos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018124492547969033&partner=&hide_thread=false BELTRÁN SALVÓ A RIVER TRAS LA CHANCE DE VÉLIZ



#LPFxTNTSports



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

Sin embargo, todo parecía indicar que el que estaba más cerca era el equipo de Marcelo Gallardo. En un córner, la pelota quedó boyando dentro del área y ninguno de los defensores de la Academia logró rechazarla a tiempo: Sebastián Driussi utilizó un extraordinario recurso mediante un giro y selló el 1-0 para la visita. El tanto, tras una revisión del VAR, acabó siendo anulado por offside ante un rebote.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018129303578251666&partner=&hide_thread=false RECURSO TOP DE DRIUSSI Y LO GANA RIVER EN ARROYITO #LPFxTNTSports



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

El arranque del complemento estuvo repleto de emociones y mucha acción por parte de los arqueros. El reemplazante de Franco Armani despejó un remate cruzado de Emanuel Coronel; Maxi Salas -que ingresó en el segundo tiempo- sacó una volea que se fue lejos; y Fausto Vera falló una chance insólita de frente al arco. Gaspar Duarte hizo mejorar a los comandados por Jorge Almirón, de la mano de su rebeldía y atrevimiento: un centro rasante del juvenil no pudo ser conectado por Véliz.

Después de unos 45 minutos iniciales con dominio claro de los del Muñeco, los rosarinos pasaron a tomar la posta. Franco Ibarra recuperó el control del mediocampo y obligó a La Banda a refrescar al equipo mediante el banco de suplentes: Giuliano Galoppo y Santiago Lencina intentaron, sin éxito, volver a monopolizar la posesión. Beltrán se transformó en una de las figuras del pleito tras una fantástica atajada a Duarte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018142767809974666&partner=&hide_thread=false OTRA TAPADA DE BELTRÁN PARA DEJAR A RIVER CON VIDA #LPFxTNTSports



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

El impulso en el epílogo no le alcanzó al anfitrión, que pecó de falta de eficacia para poder conseguir la victoria. A River, que tuvo una clarísima sobre el cierre con un tiro lejano de Aníbal Moreno, el empate le sienta bien: con siete unidades en tres cotejos, se sitúa en la parte alta de su zona y empieza a delinear a su 11 ideal.