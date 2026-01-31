River mostró cómo será el paso a paso de la ampliación del Más Monumental

El Millonario prevé elevar la capacidad de su estadio a 101.000 personas, en una obra que comenzará en el mes de abril.

River mostró el cronograma y los lineamientos técnicos de la ampliación del Monumental, una obra que, según comunicó el club, comenzaría en abril de 2026 y se extendería por al menos 36 meses , con una inversión estimada en más de 100 millones de dólares .

La financiación, siempre de acuerdo al anuncio oficial, se sostendría con un crédito internacional y la venta de los derechos de naming por diez años. En ese marco, Stefano Di Carlo calificó el lanzamiento como “un día histórico” y destacó el rol de los socios como respaldo central para encarar un proyecto de esta magnitud dentro de una asociación civil sin fines de lucro.

El plan establece que la licitación formal se haría en febrero y que participarían diez empresas nacionales e internacionales. Luego, River anticipó que habrá instancias técnicas para explicar los detalles constructivos y financieros junto a la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), a cargo del diseño y la supervisión, antes de que el proyecto sea sometido a las aprobaciones internas correspondientes, entre ellas Comisión Directiva y Asamblea de Representantes de Socios.

La apertura de sobres está programada también para febrero y la firma del contrato con la empresa adjudicataria se concretaría dentro de los 30 días posteriores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2017613889500803177&partner=&hide_thread=false De 4 a 5 bandejas.

De 85.018 a 101.000 riverplatenses.

Así se transforma el Mâs Monumental. pic.twitter.com/vtG0osGzGF — River Plate (@RiverPlate) January 31, 2026

Según detalló el club, el desarrollo se planificó para no interferir con la vida cotidiana del Barrio River y cuenta con coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto será elevado a la Comisión Directiva y a la Asamblea de Representantes para su aprobación y será presentado públicamente en una conferencia junto a la firma alemana, donde se explicarán los aspectos técnicos y financieros de una obra que redefinirá el perfil del estadio en el plano internacional.

¿Cómo será la ampliación del Más Monumental?

En cuanto a la ejecución, el club aseguró que la ampliación se realizará con un sistema de columnas independientes al anillo estructural existente, una solución pensada para levantar la quinta bandeja sin interferir con la actividad deportiva cotidiana y que, en el cronograma presentado, contempla que solo tres partidos de local se verían afectados durante los tres años de obra.

En el corazón del anuncio aparece el impacto en la capacidad y en la política de acceso: River afirmó que sumará 16.000 nuevas localidades y que estarán destinadas exclusivamente a socios, lo que llevaría a 40.000 los lugares asignados sin costo extra para abonados.

Además, la modernización incluye un techo que cubrirá las tribunas para mejorar la experiencia del público, con promesas de mejor acústica y de una logística más simple para espectáculos masivos, ya que los sistemas de iluminación y sonido podrían instalarse directamente en la cubierta. El césped, en cambio, no quedaría cubierto: el club explicó que necesita luz solar para su mantenimiento óptimo y que los rayos UV son indispensables para evitar el deterioro del campo de juego.

Por último, River enmarcó el proyecto como continuidad de las reformas iniciadas en 2020 y sostuvo que, una vez finalizada la nueva bandeja y la cubierta, el Monumental quedaría como el segundo estadio más grande del mundo a nivel clubes, solo detrás del Camp Nou.