Lo fulminaron: Kendry Páez, nuevo refuerzo de River, fue criticado en Francia por su conducta

El futbolista ecuatoriano fue señalado por su "estilo de vida" por uno de los medios franceses deportivos más destacados.

Kendry Páez es el refuerzo estrella de River en este mercado de pases.

El ecuatoriano Kendry Páez ya está en la Argentina para convertirse en refuerzo de River , pero su llegada se produce en medio de fuertes cuestionamientos desde Francia por su paso por el Racing de Estrasburgo .

El diario francés L’Equipe publicó un artículo muy crítico sobre la salida del ecuatoriano, en el que apuntó directamente a su vida extrafutbolística y habló de un “fracaso anunciado” marcado por salidas nocturnas y falta de profesionalismo .

El mediocampista ofensivo de 18 años llega al club de Núñez a préstamo por 18 meses, procedente del conjunto francés, que lo había recibido cedido por Chelsea a mediados de 2025.

Tras un inicio prometedor, en el que fue distinguido como el juvenil más destacado de la Ligue 1 en septiembre, su rendimiento decayó y terminó perdiendo protagonismo, con escasos minutos en el tramo final del año.

Kendry Páez

Más allá de la irregularidad lógica de un futbolista en etapa de adaptación, L’Equipe fue contundente al señalar que Páez “pagó por su estilo de vida”, mencionando reiteradas salidas nocturnas y cuestionando la supervisión del club.

El medio también responsabilizó a Estrasburgo por no haber controlado adecuadamente su conducta fuera del campo.

En ese contexto, la cesión se dio por finalizada de común acuerdo. Páez arribó a Buenos Aires y se someterá a la revisión médica antes de firmar su contrato con River.

El acuerdo con Chelsea es sin cargo, sin opción de compra y con cláusulas de repesca semestrales. Marcelo Gallardo destacó que el club ya lo seguía y remarcó la necesidad de darle un período de adaptación.

Considerado una de las mayores promesas del fútbol sudamericano, Páez busca en River la continuidad que no logró en Europa, con el Mundial como objetivo de fondo y bajo la mirada atenta de Chelsea, dueño de su pase.

Falleció un histórico ex presidente de River

El histórico presidente de River entre 1989 y 1997, Alfredo Davicce, falleció a los 96 años y dejó a los hinchas con un gran recuerdo por las hazañas conseguidas durante los años 90.

Davicce encabezó la institución durante ocho años desde fines de los 80 hasta finales de los 90 y protagonizó una de las gestiones más exitosas de la historia del club, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Durante sus dos mandatos, River conquistó nueve títulos: siete torneos locales y dos internacionales: en el plano doméstico obtuvo la Primera División 1989/90, los Apertura 1991, 1993, 1994, 1996 y 1997, y el Clausura 1997.

A nivel internacional, su presidencia quedó marcada por la Copa Libertadores 1996 y la Supercopa Sudamericana 1997 y, hasta la era de Rodolfo D’Onofrio, Davicce fue el presidente más ganador del club.

Más allá de los títulos, su gestión se distinguió por un cambio de paradigma en el armado de los planteles, con una fuerte apuesta por las divisiones inferiores y un mercado de pases eficiente.

Bajo su conducción debutaron y se consolidaron futbolistas como Hernán Crespo, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y Matías Almeyda, mientras que también se concretaron incorporaciones clave como Juan Pablo Sorín, Enzo Francescoli, Germán Burgos, Eduardo Berizzo y los hermanos Ayala.

La política de juveniles tuvo un punto de inflexión con la llegada de Delem y una generación que marcó época.

Davicce también fue el dirigente que respaldó y proyectó a entrenadores que luego quedarían en la historia del club, como Daniel Passarella y Ramón Díaz.

Tras dejar la presidencia en 1997, ocupó el cargo de vicepresidente durante el mandato de David Pintado hasta 2001, período en el que River sumó dos títulos locales más.

Aunque en los últimos años no participó activamente de la política del club, fue una figura de referencia y respeto para las dirigencias posteriores.

En 2021 participó de un encuentro institucional en el Monumental junto a Hugo Santilli y Rodolfo D’Onofrio, los otros presidentes campeones de la Copa Libertadores en Núñez.