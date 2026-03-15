En el estreno de Coudet en el Más Monumental, River le ganó a Sarmiento

El entrenador suma dos victorias, ante Huracán y Sarmiento, en sus dos primeros partidos como entrenador del Millonario.

River derrotó a Sarmiento por 2-0 en un partido que pudo abrir a partir de la expulsión de un jugador rival y que se disputó esta noche, en el estadio Monumental, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026 .

El local se quedó con el triunfo con goles de los delanteros Sebastián Driussi , en 40 minutos del primer tiempo, e Ian Subiabre , en 25 del segundo.

Con la victoria, el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet alcanzó la cuarta posición de la zona B, con 17 puntos y dos triunfos desde su llegada, mientras que el “Verde” es duodécimo en el grupo, siete unidades por detrás.

En la próxima fecha, el “Millonario” deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto, el domingo 22 de marzo a las 17:45, mientras que los conducidos por el entrenador Facundo Sava serán locales de Aldosivi, el mismo día a partir de las 15:30.

Así fue la victoria de River ante Sarmiento

La primera llegada del partido se dio a los nueve minutos, con un centro desde la izquierda cabeceado por el mediocampista Fausto Vera, aunque su remate salió débil y a las manos del arquero Javier Burrai.

A los 13 minutos, River volvió a inquietar con un remate lejano de Aníbal Moreno que se fue por encima del travesaño. Poco después, Gabriel Díaz fue amonestado en Sarmiento por un planchazo sobre Gonzalo Montiel. El lateral siguió participativo y, a los 18, asistió a Sebastián Driussi, que estuvo muy cerca del primero.

El equipo de Núñez mantuvo la presión con otra llegada de Driussi tras un córner y un nuevo intento de Moreno desde afuera del área. Martínez Quarta vio la amarilla por cortar una contra, mientras que en Sarmiento fue amonestado Seyral por una falta sobre Subiabre. A los 35, el propio defensor millonario desperdició una chance clarísima arriba del travesaño.

Los últimos minutos del primer tiempo fueron un caos para Sarmiento: primero Gabriel Díaz se fue expulsado por doble amarilla y, a los 41', Sebastián Driussi anotó el 1 a 0 de taco tras una carambola en el área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033324771056726526&partner=&hide_thread=false ¡EL TACO DE DRIUSSI! Gran recurso del delantero de River para marcar el 1-0 del Millonario de Coudet ante Sarmiento en el Más Monumental por el #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PV1wt0nxrt — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026

En el primer minuto del segundo tiempo, apenas ingresado al partido, el enganche Joaquín Freitas filtró un buen pase para dejar mano a mano al delantero Tomás Galván, aunque Burrai achicó de gran manera y desvió el remate con su pierna derecha.

El “Millonario” volvió a llegar a los 14 minutos, con un avance y remate lejano del defensor Lautaro Rivero, que salió alto y por el palo izquierdo de Burrai, que lo pudo atajar.

A los 17 minutos, el lateral Marcos Acuña amagó por el costado izquierdo, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo alto, que no sorprendió al exarquero de Barcelona de Ecuador, quien pudo desviar la pelota por encima del travesaño.

River aprovechó la superioridad numérica y tuvo varias oportunidades para ampliar la ventaja, hasta que finalmente Ian Subiabre convirtió el 2 a 0 tras una gran asistencia de Aníbal Moreno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033337071960478029&partner=&hide_thread=false ZURDAZO CRUZADO DEL PIBE Y BESO AL ESCUDO: gran asistencia de Aníbal Moreno y definición de Subiabre para marcar el 2-0 del River de Chacho Coudet ante Sarmiento en el Más Monumental.



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Cuando iban 38 minutos, Freitas puso un buen centro rasante por el costado derecho para la subida de Montiel, que definió improvisando un taco a la carrera, pero vio como Burrai, de gran partido a pesar de la derrota, detenía su remate.

Dos minutos más tarde, un mal despeje del defensor Paulo Díaz le quedó al extremo Yair Arismendi, que estaba mano a mano por el costado izquierdo aunque no pudo definir debido al rápido y correcto achique del guardameta Santiago Beltrán.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 11.

River 2 - 0 Sarmiento.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Adrián Franklin.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Kendry Páez, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Insaurralde, Lucas Suárez; Carlos Villalba; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Gol en el primer tiempo: 40m. Sebastián Driussi (R).

Gol en el segundo tiempo: 25m. Ian Subiabre (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Joaquín Freitas por Kendry Páez (R); 15m. Diego Churin por Junior Marabel (S) y Juan Fernando Quintero por Tomás Galván (R); 22m. Juan Cabrera por Thiago Santamaría (S), Santiago Salle por Julián Contrera (S) y Yair Arismendi por Carlos Villalba (S); 27m. Kevin Castaño por Aníbal Moreno (R), 36m. Paulo Díaz por Lucas Martínez Quarta (R) y Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (R); 43m. Jonatan Gómez por Cristian Zabala (S).