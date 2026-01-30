River no dio vueltas y blindó a un jugador con una cláusula de 100 millones de dólares: de quién se trata

River no quiere volver a vivir malas experiencias con jóvenes promesas que tienen una proyección importante en el fútbol europeo y se van por una cifra menor de dinero que la que para el club corresponde. Al igual que otros proyectos deportivos materializados en jugadores, la comisión directiva impuso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros en una joya del club.

Fue al futbolista Juan Cruz Meza , de 17 años, quien estiró su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2028, con una cláusula llamativa: cuando cumpla los 18 años, el vínculo se renovará automáticamente por tres temporadas más . Lo particular también, aunque el club ya lo había implementado con otros jugadores surgido en el club, fue la alta cifra de la cláusula.

El futbolista firmó su contrato acompañado del Presidente Stéfano Di Carlo y también por Mariano Barnao , Gerente de Fútbol. Cabe recordar que el hermano de Maxi Meza, que suma ocho partidos desde que debutó el 13 de julio de 2025 frente a Platense , tenía una cláusula de 30 millones de euros.

Meza Di Carlo River

Quién es Kendry Páez, el refuerzo con el que River sacude el mercado

Cuando parecía que Boca se llevaba los flashes con la contratación de Santiago Ascacibar en el último día de mercado de pases, desde Europa empezaron a trascender rumores de una información de alto impacto para el fútbol argentino: "River Plate firman un acuerdo para firmar a Kendry Páez en préstamo del Chelsea", confirmó Fabrizio Romano, destacado periodista por su precisión en la información de mercado de pases. Este viernes la información se confirmó con la llegada del jugador a la Argentina para hacerse la revisión médica y firmar el contrato.

Kendry llega como una promesa de jugador para la elite. Sus 18 años le permiten soñar con una importante proyección al jugador nacido en Guayaquil, Ecuador. Desde primer momento, se convirtió en una joya.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2016702931601437062&partner=&hide_thread=false Gallardo y la llegada de Kendry Páez a River: "LO VENÍAMOS OBSERVANDO, ES UN JOVEN TALENTO. HICIMOS UN INTENTO EN EL MERCADO PASADO Y NO SE PUDO DAR. ESPEREMOS DARLE LA POSIBILIDAD DE SEGUIR CRECIENDO COMO FUTBOLISTA". pic.twitter.com/uohLCdKaiz — TyC Sports (@TyCSports) January 29, 2026

Quién es Kendry Páez

Su vida futbolística nació en Independiente del Valle donde tuvo un paso especial por el equipo teniendo un alto vuelo que lo catapultó a ser comparado con él campeón del mundo Ángel Di María apodándolo como "Dima". Su nivel era evidente y es por eso que su corta edad no fue un impedimento para brillar en primera: a los 15 años debutó como profesional en la liga y en la Copa Libertadores, instalándose en la historia como el ecuatoriano más joven de todos los tiempos en hacer su debut.

Más allá de esto, a la vista quedó el nivel cuando un club europeo llamó por él: es que a los 16 años recibió la oferta de viajar a Inglaterra para sumarse al Chelsea, quien dispuso 20 millones de dólares para quedarse con su pase. Sin lugar en los Blues, fue cedido a Racing de Estrasburgo donde no sumó minuto oficiales y ahora tendrá su futuro en el millonario.

A su vez tiene un largo prontuario en la Selección ecuatoriana habiendo jugado en la sub 17 en el Sudamericano de 2023, fue llamado a jugar el Mundial Sub-20 y es parte del seleccionado mayor. En total, sus números marcan un total de 23 partidos, dos goles y tres asistencias con el seleccionado.

Kendry Páez

Qué dijo Gallardo en conferencia de prensa sobre Kendry Páez

"Es un chico que veníamos observando, como todos saben es un joven talento que surgió rápidamente, emigró rápido al Chelsea, no venía teniendo mucha continuidad, nosotros hicimos un intento allá por el mercado de junio, no se pudo dar, veníamos teniendo algún contacto, se dio esta posibilidad de ambos clubes, Chelsea también pensó en nosotros, nos cede un jugador sin cargo alguno porque es un jugador que está en presencia de desarrollo y cree que la mejor opción es la de otorgarnos la posibilidad de seguir desarrollándolo", dijo el entrenador tras ser consultado sobre el acuerdo.

Luego, sumó: "Hablé con el jugador, está contento de venir, sabe que va a venir a un gran club muy exigente y se hizo un acuerdo de 18 meses, en el cual también es bueno porque va a tener la posibilidad de ir conociendo el mundo River, sus compañeros y lo que nosotros pedimos en relación al juego. Es bueno también que tenga ese período de adaptación y esperemos darle las herramientas para que pueda seguir creciendo como se las damos a nuestros chicos de 18 años. Darle la posibilidad de seguir creciendo como futbolista”,