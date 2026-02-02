La polémica jugada contra Di María por la que todo Rosario Central pidió penal

El Gigante de Arroyito explotó contra el árbitro del encuentro luego de que la máxima figura del equipo reclame penal.

Ángel Di María fue la figura de Rosario Central en el partido que terminó con empate en cero contra River en un Gigante de Arroyito colmado por los hinchas canallas y que tuvo, por doquier, jugadas polémicas que reclamaron de ambos lados. Una de las más discutidas fue protagonizada por el jugador campeón del mundo con la Selección argentina que se quedó tendido en el suelo.

Fue en la segunda etapa del partido cuando el delantero intentaó ingresar al área rival con una gambeta para generarle complicaciones a la defensa de los dirigidos por Marcelo Gallardo e intentar marcar el gol que le de la ventaja en el marcador. El futbolista esquivó al delantero Maxi Salas, quien retrocedió a marcarlo con las limitaciones que suele tener a la hora de marcar los delanteros.

Ya en el interior del costado izquierdo del área grande, Salas lo tomó de la cintura y lo volteó generando una posible falta que podría haber decantado en un penal. Más allá de que Di María intentó quedarse tendido en el pasto para que revisen la jugada en el VAR, la terna arbitral no hizo lugar al reclamo y el partido continuó con normalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018144002789306449&partner=&hide_thread=false ¡FIDEO NO LO PODÍA CREER! ¿Fue penal de Salas sobre Di María? pic.twitter.com/zqjP6NFAW0 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 2, 2026

Otra vez con dudas: Rosario Central se salvó de la derrota ante River por un polémico gol anulado

River pasó la prueba en Arroyito y sacó un buen empate ante el Rosario Central de Ángel Di María: si bien le faltó contundencia, mostró cosas interesantes y fue más que el Canalla en su casa. Sin embargo, la polémica quedó instalada por el tanto que el árbitro Facundo Tello le anuló a Sebastián Driussi por posición adelantada, en el marco de una acción fina. El duelo, aún así, fue atrapante y estuvo lleno de oportunidades de gol.

La crónica de Rosario Central-River

Tal como se preveía en la previa, los primeros compases del partido estuvieron cargados de ritmo. Rosario Central buscó tomar las riendas del encuentro, con Ángel Di María como principal referencia: el Fideo dejó una perlita tras dejar en el camino a dos hombres y le cedió la pelota a Enzo Giménez, que no pudo definir cómodo. River, por su parte, apostó por el juego largo y vertical, pero le faltó punch en los últimos metros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018120343148179795&partner=&hide_thread=false GRAN JUGADA DE DI MARÍA Y GIMÉNEZ NO LE PEGÓ BIEN #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/baFFSwrLph — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

La intensidad que caracterizó al comienzo del compromiso fue mermando con el correr de los minutos, al igual que las chances de riesgo. Alejo Véliz exigió a Santiago Beltrán con un cabezazo poco ortodoxo; y Juanfer Quintero probó de media distancia con un tiro libre que se fue por encima del travesaño. La pierna fuerte en el medio se volvió moneda corriente y ninguno de los dos equipos gozó de profundidad en tres cuartos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018124492547969033&partner=&hide_thread=false BELTRÁN SALVÓ A RIVER TRAS LA CHANCE DE VÉLIZ



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Dr1fz7VyPE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

Sin embargo, todo parecía indicar que el que estaba más cerca era el equipo de Marcelo Gallardo. En un córner, la pelota quedó boyando dentro del área y ninguno de los defensores de la Academia logró rechazarla a tiempo: Sebastián Driussi utilizó un extraordinario recurso mediante un giro y selló el 1-0 para la visita. El tanto, tras una revisión del VAR, acabó siendo anulado por offside ante un rebote.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018129303578251666&partner=&hide_thread=false RECURSO TOP DE DRIUSSI Y LO GANA RIVER EN ARROYITO #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mG2gGVHolS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

El arranque del complemento estuvo repleto de emociones y mucha acción por parte de los arqueros. El reemplazante de Franco Armani despejó un remate cruzado de Emanuel Coronel; Maxi Salas -que ingresó en el segundo tiempo- sacó una volea que se fue lejos; y Fausto Vera falló una chance insólita de frente al arco. Gaspar Duarte hizo mejorar a los comandados por Jorge Almirón, de la mano de su rebeldía y atrevimiento: un centro rasante del juvenil no pudo ser conectado por Véliz.

Después de unos 45 minutos iniciales con dominio claro de los del Muñeco, los rosarinos pasaron a tomar la posta. Franco Ibarra recuperó el control del mediocampo y obligó a La Banda a refrescar al equipo mediante el banco de suplentes: Giuliano Galoppo y Santiago Lencina intentaron, sin éxito, volver a monopolizar la posesión. Beltrán se transformó en una de las figuras del pleito tras una fantástica atajada a Duarte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018142767809974666&partner=&hide_thread=false OTRA TAPADA DE BELTRÁN PARA DEJAR A RIVER CON VIDA #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/fCdOn22ZJ3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

El impulso en el epílogo no le alcanzó al anfitrión, que pecó de falta de eficacia para poder conseguir la victoria. A River, que tuvo una clarísima sobre el cierre con un tiro lejano de Aníbal Moreno, el empate le sienta bien: con siete unidades en tres cotejos, se sitúa en la parte alta de su zona y empieza a delinear a su 11 ideal.