Otra vez con dudas: Rosario Central se salvó de la derrota ante River por un polémico gol anulado
El Millonario, que dominó en la primera mitad e hizo un buen partido, no pudo ponerse en ventaja por un offside que generó debate.
River pasó la prueba en Arroyito y sacó un buen empate ante el Rosario Central de Ángel Di María: si bien le faltó contundencia, mostró cosas interesantes y fue más que el Canalla en su casa. Sin embargo, la polémica quedó instalada por el tanto que el árbitro Facundo Tello le anuló a Sebastián Driussi por posición adelantada, en el marco de una acción fina. El duelo, aún así, fue atrapante y estuvo lleno de oportunidades de gol.
La crónica de Rosario Central-River
Tal como se preveía en la previa, los primeros compases del partido estuvieron cargados de ritmo. Rosario Central buscó tomar las riendas del encuentro, con Ángel Di María como principal referencia: el Fideo dejó una perlita tras dejar en el camino a dos hombres y le cedió la pelota a Enzo Giménez, que no pudo definir cómodo. River, por su parte, apostó por el juego largo y vertical, pero le faltó punch en los últimos metros.
La intensidad que caracterizó al comienzo del compromiso fue mermando con el correr de los minutos, al igual que las chances de riesgo. Alejo Véliz exigió a Santiago Beltrán con un cabezazo poco ortodoxo; y Juanfer Quintero probó de media distancia con un tiro libre que se fue por encima del travesaño. La pierna fuerte en el medio se volvió moneda corriente y ninguno de los dos equipos gozó de profundidad en tres cuartos.
Sin embargo, todo parecía indicar que el que estaba más cerca era el equipo de Marcelo Gallardo. En un córner, la pelota quedó boyando dentro del área y ninguno de los defensores de la Academia logró rechazarla a tiempo: Sebastián Driussi utilizó un extraordinario recurso mediante un giro y selló el 1-0 para la visita. El tanto, tras una revisión del VAR, acabó siendo anulado por offside ante un rebote.
El arranque del complemento estuvo repleto de emociones y mucha acción por parte de los arqueros. El reemplazante de Franco Armani despejó un remate cruzado de Emanuel Coronel; Maxi Salas -que ingresó en el segundo tiempo- sacó una volea que se fue lejos; y Fausto Vera falló una chance insólita de frente al arco. Gaspar Duarte hizo mejorar a los comandados por Jorge Almirón, de la mano de su rebeldía y atrevimiento: un centro rasante del juvenil no pudo ser conectado por Véliz.
Después de unos 45 minutos iniciales con dominio claro de los del Muñeco, los rosarinos pasaron a tomar la posta. Franco Ibarra recuperó el control del mediocampo y obligó a La Banda a refrescar al equipo mediante el banco de suplentes: Giuliano Galoppo y Santiago Lencina intentaron, sin éxito, volver a monopolizar la posesión. Beltrán se transformó en una de las figuras del pleito tras una fantástica atajada a Duarte.
El impulso en el epílogo no le alcanzó al anfitrión, que pecó de falta de eficacia para poder conseguir la victoria. A River, que tuvo una clarísima sobre el cierre con un tiro lejano de Aníbal Moreno, el empate le sienta bien: con siete unidades en tres cotejos, se sitúa en la parte alta de su zona y empieza a delinear a su 11 ideal.
El resumen de Rosario Central-River
Formación de Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Facundo Tello.
Transmisión: TNT Sports.
