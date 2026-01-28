Racing vs. Rosario Central: escándalo por el campo de juego y show de Ángel Di María

La Academia recibió al conjunto rosarino en el Cilindro de Avellaneda, visiblemente desmejorado y afectando al juego.
Racing recibió a Rosario Central por la fecha 2 del Torneo Apertura en un Cilindro de Avellaneda, que fue protagonista desde antes del inicio. Las imágenes del campo de juego, visiblemente deteriorado, se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron un fuerte debate.
En la previa, desde la institución habían advertido que el césped atravesaba “un proceso todavía en evolución”, tras el recambio iniciado a comienzos de 2025 y la reciente siembra de rye grass, afectada por la falta de lluvias y los tiempos ajustados entre el cierre de la temporada pasada y el arranque del nuevo torneo.
Más allá del contexto y de un terreno que complicó el desarrollo normal del juego, el partido tuvo momentos de alto nivel. Rosario Central golpeó primero gracias a la jerarquía de Ángel Di María, que a los 24 minutos del primer tiempo abrió el marcador con una acción de alto vuelo técnico.
Tras un saque de arco de Jeremías Ledesma, el campeón del mundo inició la jugada, descargó para Alejo Véliz y recibió nuevamente tras una rápida circulación que incluyó a Vicente Pizarro. Ya en el área, el rosarino dejó en el camino a Santiago Sosa con un sutil enganche y definió con un exquisito remate de tres dedos que se metió junto al palo derecho de Facundo Cambeses.
El impacto del gol no apagó el protagonismo del ex Benfica y PSG, que volvió a ser determinante minutos después. En un contragolpe con espacios, Di María condujo y abrió hacia la izquierda para Jaminton Campaz, quien lanzó el centro al segundo palo. Allí apareció Véliz, que cayéndose logró cruzar el remate y ampliar la diferencia, en una jugada que volvió a exponer la claridad del Canalla en ataque.
Así fue la derrota de Racing ante Rosario Central
Racing perdió 2-1 con Rosario Central, en condición de local, en el marco de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.
En el estadio Presidente Perón de Avellaneda el delantero y capitán Ángel Di María abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo y Alejo Véliz amplió la ventaja a los 35 minutos.
Sobre el final del primer tiempo, a los 46 minutos, el delantero Adrián Martínez descontó para la ´Academia´.
Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas sumó su segunda derrota consecutiva en este Torneo Apertura y aún no tiene puntos en el certamen. En la próxima fecha, visitará el estadio José Dellagiovanna para enfrentar a Tigre el lunes desde las 19.45 horas.
Por su parte, los de Jorge Almirón consiguieron su primer triunfo en este Torneo Apertura y suma sus primeros tres puntos. En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 21.30 horas en el estadio Gigante de Arroyito.
El campeón del mundo Di María abrió el marcador a los 24 minutos de juego. Tras un saque del arco de Jeremías Ledesma, la pelota le cayó al campeón del mundo que abrió a su derecha para el delantero Alejo Véliz.
Este último tocó al medio para el chileno Vicente Pizarro que volvió a abrir a su izquierda para Di María que hizo pasar de largo a Santiago Sosa con un sutil enganche, entró al área y sacó un exquisito remate de tres dedos que se coló en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.
A los 35 minutos, el delantero Véliz puso el 2-0 para Rosario Central. En un contragolpe con espacios conducido por Di María, el campeón del mundo abrió a su izquierda para el colombiano Jaminton Campaz que metió el pase al segundo palo para Véliz que, cayendosé, se la cruzó al arquero Cambeses y puso el segundo del ´Canalla´.
Sobre el final del primer tiempo, a los 46 minutos, el delantero Martínez descontó para Racing. Tras un gran desborde y centro de Santiago Solari desde la izquierda, la pelota cayó en el vértice del área chica donde Martínez desvió la trayectoria del balón con un gran frentazo e infló la red.
Te puede interesar...
Leé más
Luciano Vietto tiene todo acordado para convertirse en jugador de otro club grande
La explosiva frase del Colo Barco contra sus compañeros: "No jugamos serios"
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario