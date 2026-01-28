Racing vs. Rosario Central: escándalo por el campo de juego y show de Ángel Di María

La Academia recibió al conjunto rosarino en el Cilindro de Avellaneda, visiblemente desmejorado y afectando al juego.

Así se vio el campo de juego de la cancha de Racing.

Racing recibió a Rosario Central por la fecha 2 del Torneo Apertura en un Cilindro de Avellaneda , que fue protagonista desde antes del inicio. Las imágenes del campo de juego, visiblemente deteriorado , se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron un fuerte debate.

En la previa, desde la institución habían advertido que el césped atravesaba “un proceso todavía en evolución” , tras el recambio iniciado a comienzos de 2025 y la reciente siembra de rye grass, afectada por la falta de lluvias y los tiempos ajustados entre el cierre de la temporada pasada y el arranque del nuevo torneo.

Más allá del contexto y de un terreno que complicó el desarrollo normal del juego, el partido tuvo momentos de alto nivel. Rosario Central golpeó primero gracias a la jerarquía de Ángel Di María, que a los 24 minutos del primer tiempo abrió el marcador con una acción de alto vuelo técnico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016639185654841573&partner=&hide_thread=false ¡¡ESTÁS LOCO, FIDEO!! ¡¡ÁNGEL DI MARÍA ARMÓ UNA JUGADA INCREÍBLE Y LE PEGÓ CON CHANFLE PARA EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL SOBRE RACING!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/HjeeGrMyjc — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

Tras un saque de arco de Jeremías Ledesma, el campeón del mundo inició la jugada, descargó para Alejo Véliz y recibió nuevamente tras una rápida circulación que incluyó a Vicente Pizarro. Ya en el área, el rosarino dejó en el camino a Santiago Sosa con un sutil enganche y definió con un exquisito remate de tres dedos que se metió junto al palo derecho de Facundo Cambeses.

El impacto del gol no apagó el protagonismo del ex Benfica y PSG, que volvió a ser determinante minutos después. En un contragolpe con espacios, Di María condujo y abrió hacia la izquierda para Jaminton Campaz, quien lanzó el centro al segundo palo. Allí apareció Véliz, que cayéndose logró cruzar el remate y ampliar la diferencia, en una jugada que volvió a exponer la claridad del Canalla en ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016642526451499300&partner=&hide_thread=false ¡POTRERO PURO! Di María arrancó la jugada con una gran corrida, le cedió la pelota a Campaz y el colombiano asistió a Alejo Véliz para que marque el 2-0 de Rosario Central vs. Racing.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lDXDKkWnlK — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

Así fue la derrota de Racing ante Rosario Central

Racing perdió 2-1 con Rosario Central, en condición de local, en el marco de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda el delantero y capitán Ángel Di María abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo y Alejo Véliz amplió la ventaja a los 35 minutos.

Sobre el final del primer tiempo, a los 46 minutos, el delantero Adrián Martínez descontó para la ´Academia´.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas sumó su segunda derrota consecutiva en este Torneo Apertura y aún no tiene puntos en el certamen. En la próxima fecha, visitará el estadio José Dellagiovanna para enfrentar a Tigre el lunes desde las 19.45 horas.

Por su parte, los de Jorge Almirón consiguieron su primer triunfo en este Torneo Apertura y suma sus primeros tres puntos. En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 21.30 horas en el estadio Gigante de Arroyito.

El campeón del mundo Di María abrió el marcador a los 24 minutos de juego. Tras un saque del arco de Jeremías Ledesma, la pelota le cayó al campeón del mundo que abrió a su derecha para el delantero Alejo Véliz.

Este último tocó al medio para el chileno Vicente Pizarro que volvió a abrir a su izquierda para Di María que hizo pasar de largo a Santiago Sosa con un sutil enganche, entró al área y sacó un exquisito remate de tres dedos que se coló en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.

A los 35 minutos, el delantero Véliz puso el 2-0 para Rosario Central. En un contragolpe con espacios conducido por Di María, el campeón del mundo abrió a su izquierda para el colombiano Jaminton Campaz que metió el pase al segundo palo para Véliz que, cayendosé, se la cruzó al arquero Cambeses y puso el segundo del ´Canalla´.

Sobre el final del primer tiempo, a los 46 minutos, el delantero Martínez descontó para Racing. Tras un gran desborde y centro de Santiago Solari desde la izquierda, la pelota cayó en el vértice del área chica donde Martínez desvió la trayectoria del balón con un gran frentazo e infló la red.