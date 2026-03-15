Franco Colapinto sumó su primer punto con Alpine en la Fórmula 1: cómo terminó en el GP de Shanghai

El argentino firmó una carrera brillante largó 12°, peleó con Ferrari y Mercedes, sobrevivió a un choque y quedó en una buena posición.

Después de meses de lucha para meterse en la zona de puntos con un Alpine difícil de hacer rendir, Franco Colapinto finalmente lo logró en el Gran Premio de China de Fórmula 1, disputado en el circuito de Shanghai. El piloto argentino terminó 10° y sumó su primer punto con la escudería francesa, en una carrera marcada por maniobras al límite, un safety car clave y hasta un choque que casi arruina su jornada.

La actuación del pilarense fue tan completa que combinó una gran largada, defensa agresiva de posiciones, buena gestión de neumáticos y capacidad para recuperarse de un golpe, en una de las carreras más intensas de su temporada.

Colapinto partió desde el 12° lugar, pero en la primera vuelta aprovechó problemas mecánicos en los dos McLaren y ejecutó una salida perfecta que lo dejó 6° tras el primer giro. En apenas unos metros ya estaba metido en la pelea con autos de mayor rendimiento.

Ese arranque encendió las ilusiones de los fanáticos argentinos que madrugaron para seguir la carrera desde Shanghai.

El safety car que cambió la carrera

Cuando parecía que todo estaba encaminado, apareció el primer giro dramático de la competencia. El Aston Martin de Lance Stroll se detuvo en la curva 1, provocando el ingreso del safety car.

Mientras varios pilotos ingresaron a boxes, Colapinto decidió seguir en pista con neumáticos duros, lo que lo dejó momentáneamente segundo en carrera.

En ese tramo tuvo que defenderse rueda a rueda frente a nombres pesados de la parrilla como Lewis Hamilton, Charles Leclerc y George Russell, una batalla que evidenció su solidez al volante.

Choque, trompo y remontada

La carrera parecía encaminada hasta que apareció otro momento crítico. Esteban Ocon lo impactó desde atrás, provocando un trompo que lo hizo perder posiciones. El piloto francés recibió 10 segundos de penalización por la maniobra.

Lejos de rendirse, Colapinto volvió a la pista decidido a rescatar algo más. Giró a buen ritmo, superó rivales y comenzó una remontada que lo llevó nuevamente a pelear por el último punto.

En las últimas vueltas, el argentino perseguía a Carlos Sainz, que ocupaba el décimo lugar. No logró alcanzarlo en pista, pero el destino jugó a su favor: Max Verstappen sufrió una falla mecánica, lo que permitió que Colapinto escalara posiciones.

Así, el piloto argentino terminó 10° y sumó su primer punto con Alpine, cortando una larga racha sin unidades.

La última vez que Colapinto había sumado en Fórmula 1 había sido 17 meses atrás, cuando corría para Williams en el Gran Premio de Estados Unidos de 2024.

Alpine se va de China con una sonrisa

El resultado fue doblemente positivo para Alpine. Pierre Gasly terminó 6°, aportando seis puntos más al equipo.

Con este resultado, la escudería francesa se va de Shanghai con aire renovado y con Colapinto mostrando que puede pelear en la zona media de la Fórmula 1 cuando el auto responde.

El próximo desafío será el Gran Premio de Japón en Suzuka, donde el argentino buscará confirmar su crecimiento y seguir sumando en el campeonato.