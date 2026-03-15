Bomba en el fútbol mundial: se suspende la Finalissima entre Argentina y España y estalla el escándalo por la sede

El partido entre los campeones de América y Europa quedó cancelado tras el conflicto en Medio Oriente y fuertes desacuerdos entre UEFA, AFA y RFEF por la sede.

No habrá Finalissima . Increíble, pero cierto. Después de una última reunión virtual entre UEFA y CONMEBOL, con AFA y RFEF presentes, el partido que debían jugar la selección Argentina y España como campeones de Europa y de América quedó cancelado.

Una medida extrema que llega tras la imposibilidad de jugar el encuentro el 27 de marzo en Doha (Qatar), tal y como estaba previsto, ante la falta de seguridad por el conflicto en Oriente Medio. Y también, posteriormente, por la falta de acuerdo entre las partes sudamericana y europea para designar una nueva sede. Esto último supone un galimatías institucional muy reseñable.

La UEFA confirmó la mala noticia en un extenso comunicado en el que explica todo el proceso que ha llevado a la suspensión:

“Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Qatar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Qatar el 27 de marzo.

Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia.

Se cancela la Finalissima

Segundo título con la Albiceleste. Es la primera vez que el campeón europeo se enfrenta al vencedor de la Copa América. Argentina derrota a Italia por tres goles a cero.

La UEFA desea expresar su profunda gratitud al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Catar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido, así como su certeza de que la paz volverá pronto a la región.

La Finalissima se introdujo como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del fútbol internacional al más alto nivel. Argentina, actual campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley, en Londres.

Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Opción Bernabéu

La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.

La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada.

Espala campeon UEFA

Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada.

Contrapropuesta Argentina

Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable.

Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada.

La UEFA desea expresar su más sincero agradecimiento al Real Madrid y al comité organizador y a las autoridades de Qatar por su apoyo y cooperación en el intento de organizar este partido. En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con un plazo de preaviso extremadamente corto. También se agradece a la Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso".

Postura de la RFEF

La RFEF siempre ha abogado por el diálogo para intentar salvar la Finalissima tras el estallido bélico en Oriente Próximo que hacía inviable celebrar esa fiesta del fútbol en Qatar. La Federación ha explicado en un comunicado cómo ha sido todo este proceso: “El 16 de mayo de 2025 la RFEF se reunió en Paraguay con CONMENBOL, FIFA, UEFA y AFA para iniciar los trámites que permitieron llegar a un acuerdo para disputar la Finalísima en Qatar.

El pasado 28 de febrero se desata una situación bélica que afecta a varios países, entre ellos Qatar. Todas las instituciones involucradas han entendido que, lamentablemente, era imposible disputar allí los partidos previstos.

Desde el primer minuto, la Federación ha manifestado su absoluto interés en que este partido se mantenga, al considerar que da prestigio y reputación internacional en una ventana esencial en un año de Mundial. Y, además, ha trabajado intensamente para ello.

España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones. Desde el primer momento se ha ido de la mano de UEFA para lograr un acuerdo y se han ofrecido todas las posibilidades:

Albergar el partido en nuestro país, dado que existe una capacidad organizativa clave que permitiría en poco espacio de tiempo celebrarlo con éxito: celebrar el partido en sede neutral o celebrar el partido con otro formato.

España ha ofrecido, de la mano de UEFA, todas las posibilidades, a pesar de lo cual, y dada la situación, la Finalísima ha sido cancelada. Paralelamente y de manera responsable para los intereses de la Selección española, la Federación ha iniciado las gestiones para garantizar los partidos que jugará en la próxima ventana en España.