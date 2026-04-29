Copa Sudamericana: un arquero atajó tres penales en cinco minutos

Sebastián "Zanahoria" Pérez contuvo tres tiros desde el punto penal, luego de que el árbitro hiciera repetir los remates por adelantamiento.

Sebastián “Zanahoria” Pérez protagonizó una de las escenas más insólitas de la Copa Sudamericana en el partido entre Palestino y Gremio . El arquero chileno se convirtió en héroe al tapar tres penales en apenas cinco minutos, todos ante Carlos Vinicius .

La secuencia comenzó a los 12 minutos, cuando el árbitro sancionó penal para Gremio . Pérez contuvo el primer remate, pero el VAR advirtió un adelantamiento y ordenó repetir la ejecución.

En el segundo intento, Carlos Vinicius cambió el palo del disparo, aunque Zanahoria volvió a responder y, con ayuda del poste, evitó el gol en el Municipal de La Cisterna.

Cuando parecía que la jugada terminaba en córner, otra revisión determinó un nuevo adelantamiento del arquero de Palestino. En el tercer penal, Vinicius volvió a fallar con un remate al cuerpo de Pérez, que terminó de firmar una acción increíble para la Sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DespliegueFutCL/status/2049654729349681191&partner=&hide_thread=false Un hincha de Gremio grabó los TRES PENALES que ATAJÓ Sebastián Pérez desde la tribuna. pic.twitter.com/hF6axgaTtV — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) April 30, 2026

La jornada de Copa Sudamericana: un errado insólito y el empate de Racing

La Copa Sudamericana dejó una de esas jugadas difíciles de explicar incluso con repeticiones. En el duelo entre Deportivo Riestra y Montevideo City Torque por la tercera fecha del Grupo F, Kevin Silva protagonizó una acción que rápidamente fue catalogada como el “errado del año”.

A los 29 minutos del primer tiempo, con el partido 1-1 en el Bajo Flores, el defensor tuvo una oportunidad inmejorable. Tras una serie de rebotes en el área que dejaron fuera de acción al arquero Ignacio Arce, le quedó la pelota con todo el arco a disposición y sin oposición. Sin embargo, su remate salió defectuoso y se fue por encima del travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2049618869988262357&partner=&hide_thread=false ¡NO HABÍA ARQUERO Y LE PEGÓ POR ENCIMA DEL TRAVESAÑO!



Kevin Silva tuvo la chance de poner a City Torque otra vez en ventaja contra Riestra.



El partido sigue 1-1.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/CVwq8zYDVI — DSPORTS (@DSports) April 29, 2026

El impacto fue inmediato. Minutos después, Deportivo Riestra aprovechó el envión anímico y encontró el segundo gol a través de Juan Randazzo, que puso el 2-1 para el conjunto local. La jugada de Kevin Silva no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios remarcaron la claridad de la ocasión desperdiciada.

Por otro lado, Racing igualó 1-1 como visitante frente a Caracas de Venezuela, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, y sigue sin poder salir de su mal momento.

Con este resultado, la Academia profundizó su mal momento. Los dirigidos por Gustavo Costas ganaron tan solo 1 de los últimos 7 partidos y la sensación es que el entrenador está en la cuerda floja. Sin embargo, los hinchas apuntan contra la dirigencia comandada por Diego Milito, acusándolo de haber armado mal el plantel.

El gol de la “Academia” en Venezuela lo hizo el delantero Tomás Pérez en el final del primer tiempo, mientras que en la primera del complemento el defensor Jesús Yendis anotó la igualdad.

Luego de un disputado primer tiempo en el que prácticamente no hubo situaciones claras, Racing se pudo poner en ventaja recién a los 42 minutos, cuando Pérez definió de cabeza dentro del área tras un centro del mediocampista Baltasar Rodríguez, quien volvió este año de su paso por el Inter Miami de Estados Unidos y rápidamente se ganó un lugar en el 11 titular.

Previamente, el lateral izquierdo Gabriel Rojas, que retornó a la titularidad luego de su lesión, desaprovechó un penal que fue atajado por el arquero rival, Frankarlos Benítez.

Sin embargo, la “Academia” sufrió nuevamente por sus propios errores y en la primera jugada del primer tiempo le permitió a Yendis que anote el gol de la igualdad, tras entrar solo al área después de una fatal desatención de la defensa.

En los últimos minutos ambos equipos tuvieron oportunidades claras para quedarse con el triunfo, pero les faltó puntería y se tuvieron que conformar con el empate 1-1.

Este resultado complica a Racing, que luego de tres fechas está tercero con cuatro puntos, mientras que Caracas está segunda con cinco unidades. El líder es Botafogo de Brasil, con siete.