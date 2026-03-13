El motivo por el que la Finalissima no se jugaría en el Más Monumental

A falta de tan solo 14 días para que se dispute, la Finalissima no tiene sede. Cuáles son las posibilidades de que se juegue en el estadio de River.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Española de Fútbol (FEF) atraviesan uno de los momentos de mayor tensión entre las partes con posturas totalmente opuestas sobre el escenario en el que se debería jugar la Finalissima pactada para el 27 de marzo debido a que dieron marcha atrás con la decisión de que se haga en el estadio Lusail, de Qatar por la guerra en Medio Oriente.

A falta de 14 días para que se realice el encuentro entre dos candidatas fuertes en la Copa del Mundo, todavía buscan lugar para que se haga el encuentro en medio de una agenda apretada del fútbol mundial. En las últimas horas desde la prensa española instalaron la posibilidad de que se dispute en el Santiago Bernabéu del Real Madrid aunque por el momento solo son trascendidos de una tensa negociación.

En tanto la AFA si dejó en clara su postura sobre el estadio en el que quieren que se juegue la final a partido único. " Cumplimos con lo que quería el juez, por lo que fuimos citados. Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental ", dijo Claudio Tapia , presidente de la Asociación, a la salida de los Tribunales de la Justicia.

Monumental-Portada River anunció la ampliación y el techado del Monumental.

Sin embargo, más allá de esta declaración a viva voz del presidente de la AFA, hay un problema que podría frenar la propuesta hecha pública: es que ese mismo día y otros dos días continuos, el estadio será el espacio donde la banda de rock internacional AC/DC realizará su show.

Más allá de este detalle que aleja la posibilidad, hay una cuestión contractual que define a la UEFA para comercializar las primeras dos Finalissimas (esta sería la segunda debido a que organizó la hecha en Wemblrey) mientras que CONMEBOL organizaría las próximas dos.

Qué había dicho Chiqui Tapia a la salida del Tribunal: "Quiero que la Finalíssima se juegue en el Monumental"

No afloja en la suya. Claudio Chiqui Tapia estuvo este jueves en Tribunales para cumplir con la citación de la Justicia para declarar acerca de las acusaciones de ARCA sobre el manejo del dinero de AFA y supuestos incumplimientos fiscales.

A la salida del edificio, el presidente de AFA realizó declaraciones sobre este tema y también sobre la parte deportiva postulando el Más Monumental para recibir el encuentro.

Se trata del duelo entre el ganador de la última Copa América y la última Eurocopa. Ambos se consagraron en 2024 pero el partido quedó pendiente.

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Es por esto que la Federación Española propuso al Bernabéu como sede para este encuentro, aunque debería recibir el visto bueno por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y de Qatar.

De todas maneras, aún no se descarta la posibilidad de que la Finalissima se dispute en otro estadio neutral, por lo que Londres vuelve a ser una alternativa viable para este enfrentamiento. Otras de las opciones que se barajan como opción son Miami y Marruecos.

La de este año será la segunda edición de la Finalissima, que se disputó por primera vez en 2022, cuando la Selección argentina goleó 3-0 a Italia en el Estadio de Wembley.

Previamente, se había realizado esta competencia en 1985 y 1993, con respectivos títulos para Francia (2-0 a Uruguay) y Argentina (1-1 y 5-4 en penales a Dinamarca).