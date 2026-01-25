El insólito penal que le dieron a Ángel Di María en Rosario Central ante Belgrano

El Canalla se vio beneficiado por la decisión del árbitro Yael Falcón Pérez, quien fue llamado por el VAR a cargo de Jorge Baliño.

El debut del Torneo Apertura 2026 ya dejó una de las primeras grandes controversias arbitrales. En el Gigante de Arroyito, el cruce entre Rosario Central y Belgrano quedó marcado por un penal sancionado a favor del Canalla tras una infracción a Ángel Di María , donde intervino el VAR y encendió la bronca del conjunto cordobés.

La jugada se originó sobre el cierre del primer tiempo, cuando un rebote en el área derivó en un contacto entre Juan Velázquez y Ángel Di María. El árbitro Yael Falcón Pérez había cobrado infracción fuera del área, pero tras la comunicación del VAR —a cargo de Jorge Baliño— modificó su decisión y cobró penal sin ir al monitor. Di María lo transformó en gol y desató protestas inmediatas en el banco visitante.

El clima se tensó aún más en el complemento: Ricardo Zielinski fue expulsado por sus reclamos y la reacción del cuerpo técnico y los jugadores de Belgrano terminó de calentar un partido ya cargado de polémica. El antecedente entre el DT y Falcón Pérez tampoco ayudó: en la Copa Argentina 2025, una sanción similar en favor de Argentinos Juniors ya había provocado durísimas críticas públicas del Ruso, que volvió a quedar en el centro de la escena por otro fallo discutido.

Barracas Central vs. River: otra polémica, esta vez por un penal no cobrado

River le ganó a Barracas Central por 1 a 0 a pesar de la polémica en el primer tiempo y comenzó el Torneo Apertura 2026 con un triunfo clave en la primera fecha.

Con el único tanto del defensor Gonzalo Montiel a los 14 minutos del segundo tiempo, además de iniciar el nuevo torneo con victoria, estiró una curiosa racha ante Barracas, ya que le ganó siete de los ocho encuentros que disputaron desde el ascenso del "Guapo".

El partido comenzó con un claro dominio del Millonario, que pese a las dimensiones del campo de juego se sintió cómodo y pudo desplegar su fútbol. De hecho, tuvieron una llega con peligro donde Fausto Vera remató y la pelota dio en la mano del defensor Gastón Campi.

El árbitro Nicolás Ramírez decidió no sancionar penal, ya que según su criterio la mano no ampliaba volumen, aunque está visiblemente separada del pecho. Desde el VAR no hubo ningún llamado para revisar la jugada.

¡LA MANO QUE PIDIÓ TODO RIVER VS. BARRACAS CENTRAL!

¿Qué te parece?



¿Qué te parece?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/IHfSykwDAL — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

Tras la polémica, River mantuvo su nivel y presión alta pero de a poco comenzó a cederle la pelota a Barracas y a tener imprecisiones a la hora de armar juego por lo que el local aprovechó y se mantuvo más cerca del arco defendido por Santiago Beltrán.

El colombiano Juan Fernando Quintero tuvo dos muy claras desde media distancia para abrir el marcador, pero una fue muy bien desviada por el arquero Marcelo Miño cuando se colaba en el ángulo y la otra pasó muy cerca del palo.

En el comienzo de la segunda etapa, a los 15 minutos, Juanfer Quintero centró de forma perfecta al segundo palo donde entró Gonzalo Montiel. El arquero Marcelo Miño se quedó a mitad de camino y el campeón del mundo definió solo.

Para el final, River persistió con el asedio, aún con la ventaja, pero se fue incomodando y le ganaron los nervios para poder cerrar el partido con tranquilidad. De hecho, Enzo Taborda, a préstamo desde Independiente, tuvo una jugada muy clara para empatar el partido en la que desparramó a varios defensores del Millonario dentro del área, pero definió mal y los de Gallardo se llevaron los 3 puntos.