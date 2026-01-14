Duro golpe para el Central de Di María: se puede ir Alejo Véliz

El delantero sería vendido al fútbol de Brasil. Su pase actualmente pertenece al Tottenham de Inglaterra.

Según trascendió este miércoles, Central podría sufrir una baja muy sensible. El club que tiene como figura a Ángel Di María y que sueña con pelear la Copa Libertadores , luego de ganar la tabla anual en el fútbol argentino, está cerca de perder a su delantero de mayor peso: Alejo Véliz.

Las informaciones que circularon esta mañana indican que el club Bahía de Brasil compraría el pase del futbolista en 10 millones de dólares, oferta que habría aceptado el Tottenham Hotspur , dueño del pase del atacante rosarino.

En los papeles, al préstamo del jugador con Central le quedan seis meses, pero intentarían cortarlo para que cambie de club. De todas formas, esto no podría hacerse sin el consentimiento del futbolista, que mostró mucha predisposición e hizo fuerza en su momento para volver al club que lo vio nacer.

Bahía lo quiere ya

Además de la compra de la ficha en una suma importante, Bahía le pagaría un sueldo mucho mayor al que el futbolista tiene en Central.

El club brasileño pertenece al ya famoso City Group que tiene capitales árabes y maneja varias instituciones en diferentes continentes.

Tottenham quiere cortar el préstamo y venderlo para hacer caja con un jugador al cual pagó 15 millones de euros netos y no recuperó la inversión.

Antes de su regreso al país, Véliz también pasó sin pena ni gloria por el Sevilla y Espanyol de Barcelona.

alejo veliz.png Alejo Véliz y su presentación con la camiseta del Tottenham Hotspur.

Igualmente, todavía falta que Véliz se pronuncie públicamente sobre el tema. El periodista Flavio Azzaro informó que consultó a la dirigencia de Central y "si bien está a préstamo, me aseguraron que hasta mitad de año el delantero permanecerá en Rosario".

La clave en este caso será la voluntad del "9" y lo que queda claro es que a mitad de año el Canalla no tendrá cómo retenerlo, porque no está en condiciones de competir con la oferta del Bahía.