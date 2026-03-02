La explosiva respuesta de la esposa de Di María a un hincha de Newell's tras la victoria de Central: "Hijos..."

Jorgelina Cardoso, pareja del jugador que contribuyó con un gol en la victoria 2-0 en el clásico ante La Lepra, fue picante en las redes sociales contra un hincha que había gastado al jugador.

Rosario Central sacó chapa en el Coloso Marcelo Bielsa y hundió a un Newell's sin respuestas que atraviesa un duro momento institución al que se entrelaza con el presente deportivo que marca una fuerte preocupación: último en la zona A con dos puntos en ocho partido jugados y también en el último puesto de la Tabla Anual que marca el descenso de un club.

Ángel Di María fue una de las figuras que tuvo el partido desarrollado en un impactante marco de público en el estadio de La Lepra. No solo por su nivel futbolístico sino que el campeón del mundo se despachó con un gol que contribuyó en el marcador 2-0 con el que lograron imponerse, en un partido que tenía picante en la previa.

Se sabe que Jorgelina Cardoso, pareja de Fideo, es una fiel defensora de su pareja y ha sido capaz de armar una impactante lista negra de personas que han hablado mal del futbolistas. Previo al clásico rosarino un hincha había sido irónico con el jugador ante las cámaras televisivas: " Fideo, ¿tu mujer te deja venir el domingo?" , había dicho el leproso. Con el diario del lunes, Jorgelina se descargó.

Jorgelina Cardoso VS hincha Newell's

“Respetamos mucho a los hinchas de NOB, pero a los bocones como vos les respondo. Una buena mamá siempre deja que papá vaya a ver a sus hijos”, compartió en su cuenta de Instagram en respuesta al hincha que había hablado en la previa. Para colmo Fideo sumó una foto con una 'estampita' de "Santa Jorgelina, patrona canalla".

Rosario es de Central: con un brillante Di María, le ganó el clásico a Newell's y lo dejó en descenso

Rosario Central no tuvo compasión de un Newell's en crisis y volvió a ganar en el picante clásico de la ciudad: fue un contundente 2-0, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti, que le sirvieron al Canalla para ubicarse bien arriba en la tabla de posiciones de su grupo. Para la Lepra, que estrenó a Frank Kudelka como DT, la situación es altamente preocupante: más allá de los silbidos de su propia gente en el Estadio Marcelo Bielsa, actualmente está en zona de descenso por tabla general.

La crónica de Newell's-Rosario Central

En el inicio del compromiso, Rosario Central tomó la posta y buscó generar juego por adentro, con mucha dinámica: Ángel Di María tuvo la primera tras picarle la pelota al arquero, pero la defensa de Newell's rechazó en la línea. Al rato, Walter Núñez hizo una linda jugada individual y remató cuando encontró un espacio, pero el balón dio en el poste. En el rebote, el Colo Ramírez quiso corregir la trayectoria y la tiró por al lado del palo.

El ritmo frenético se mantuvo, pero los dos equipos perdieron claridad a la hora de construir juego y abusaron del pelotazo. La Academia, de todas formas, mostró una postura más ofensiva que su rival directo y el Fideo fue el intérprete que generó más peligro. Aún así, más allá de las incidencias iniciales, ninguno parecía estar cerca de abrir el marcador.

El clásico fue de mayor a menor y se notó en el cierre de la primera mitad, cuando primó la solidez defensiva: la Lepra optó por colocar un bloque bajo y cortar cualquier iniciativa de la Academia, que se desesperó en tres cuartos y prácticamente convirtió en espectador a Williams Barlasina.

Apenas comenzó el complemento, el elenco de Jorge Almirón salió decidido a ganar el partido: no pasaron ni cinco minutos hasta que, después de un envío aéreo, Emanuel Coronel bajara la pelota a los pies del campeón del mundo. Con la calidad que lo caracteriza, el ex Real Madrid se llenó el empeine para estampar el 1-0. Tras el tanto, empezaron a producirse los primeros conflictos y desde las tribunas revolearon cascotes de piedra y botellas.

Los de Frank Kudelka no tuvieron argumentos para sacar adelante el golpazo y no pudo pasar la mitad de la cancha. Con la tranquilidad del resultado a favor, la visita incluso delegó la posesión y se retrasó unos metros. Di María, que venía con molestias en la previa del cotejo, debió salir reemplazado.

Jaminton Campaz se volvió la carta más importante en el ataque de Central, que pasó a apabullar al local y atosigarlo en su propia área. Una buena maniobra del colombiano hizo que el arquero reaccionara con firmeza para evitar la ampliación del tanteador, pero la mínima diferencia no duró mucho: Enzo Copetti, que apareció dentro del área, la empujó para sellar el 2-0.

El golpe de efecto que esperaba la dirigencia de la Lepra con el cambio de conducción al borde de la línea de cal jamás apareció: Central extendió la paternidad sobre su eterno contrincante a 22 duelos, lo hundió todavía más en su crisis y lo dejó en la última posición de su zona, con tan solo dos unidades en ocho encuentros. Además, está en descenso directo...

El resumen de Newell's-Rosario Central

Formación de Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Luciano Herrera, Valentino Acuña, Walter Núñez; e Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Formación de Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Marcelo Bielsa.

Goles: Ángel Di María (51') y Enzo Copetti (81').

Árbitro: Yael Falcón Pérez.