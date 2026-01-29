La respuesta de Ángel Di María a los silbidos que recibió en la cancha de Racing

El jugador de Rosario Central y su esposa, Jorgelina Cardozo, salieron a responder tras el recibimiento al Fideo en el Cilindro de Avellaneda.

En la jornada de ayer, Rosario Central derrotó a Racing en Avellaneda por 2 a 1 y Ángel Di María hizo un golazo en el Cilindro. En ese contexto, el campeón del mundo con la Selección Argentina fue silbado por los hinchas de la Academia, su esposa Jorgelina Cardozo reaccionó en redes sociales y Fideo hizo un descargo .

Di María fue protagonista en la segunda fecha del campeonato en el triunfo del Canalla contra Racing y algunos hinchas lo abuchearon. Al respecto, su esposa publicó: "Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento. Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron 'No somos todos iguales, te amamos crack'".

Y siguió: "Te hacen querer odiar a los de Newell's y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario. Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara. Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real. Seguí siendo quien sos".

image

Ante ese posteo, Di María contestó: "Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario en Buenos Aires en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó".

Racing vs. Rosario Central: escándalo por el campo de juego y show de Ángel Di María

Racing recibió a Rosario Central por la fecha 2 del Torneo Apertura en un Cilindro de Avellaneda, que fue protagonista desde antes del inicio. Las imágenes del campo de juego, visiblemente deteriorado, se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron un fuerte debate.

En la previa, desde la institución habían advertido que el césped atravesaba “un proceso todavía en evolución”, tras el recambio iniciado a comienzos de 2025 y la reciente siembra de rye grass, afectada por la falta de lluvias y los tiempos ajustados entre el cierre de la temporada pasada y el arranque del nuevo torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016639185654841573&partner=&hide_thread=false ¡¡ESTÁS LOCO, FIDEO!! ¡¡ÁNGEL DI MARÍA ARMÓ UNA JUGADA INCREÍBLE Y LE PEGÓ CON CHANFLE PARA EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL SOBRE RACING!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/HjeeGrMyjc — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

Más allá del contexto y de un terreno que complicó el desarrollo normal del juego, el partido tuvo momentos de alto nivel. Rosario Central golpeó primero gracias a la jerarquía de Ángel Di María, que a los 24 minutos del primer tiempo abrió el marcador con una acción de alto vuelo técnico.

Tras un saque de arco de Jeremías Ledesma, el campeón del mundo inició la jugada, descargó para Alejo Véliz y recibió nuevamente tras una rápida circulación que incluyó a Vicente Pizarro. Ya en el área, el rosarino dejó en el camino a Santiago Sosa con un sutil enganche y definió con un exquisito remate de tres dedos que se metió junto al palo derecho de Facundo Cambeses.

El impacto del gol no apagó el protagonismo del ex Benfica y PSG, que volvió a ser determinante minutos después. En un contragolpe con espacios, Di María condujo y abrió hacia la izquierda para Jaminton Campaz, quien lanzó el centro al segundo palo. Allí apareció Véliz, que cayéndose logró cruzar el remate y ampliar la diferencia, en una jugada que volvió a exponer la claridad del Canalla en ataque.