Se decidió: Marcos Rojo habría elegido entre Racing y Estudiantes de La Plata

El defensor le habría comunicado su decisión al entrenador Gustavo Costas sobre su carrera futbolística.

En las últimas semanas el futuro de Marcos Rojo en su carrera deportiva eran una incógnita debido a que su continuidad en Racing no estaba confirmada y los rumores de un posible pase a Estudiantes de La Plata crecían como una negociación potable. Luego de la incertidumbre, el defensor de la Academia, de último paso por Boca , tomó una decisión y se la habría comunicado al entrenador Gustavo Costas.

"Es un jugador que nació en Estudiantes y querrá terminar su carrera ahí. He hablado mucho con él", había declarado el entrenador de la Academia cuando fue consultado sobre el futuro del experimentado jugador que supo tener paso por la Selección argentina. Sin embargo, más allá de la frase que parecía de resignación, Rojo le habría sido claro a Costas sobre su futuro.

Según trascendió en las últimas horas le habría confesado su deseo de continuar en Racing hasta junio bajo el contrato de productividad que lo une y no dar el paso para volver al club donde surgió. Cabe recordar que el futbolista recibió duras críticas por parte de los hinchas del pincha cuando decidió firmar contrato con el xeneize en 2021.

Marcos Rojo

Santiago Ascacibar a Boca: los números del pase, el contrato y el préstamo de Brian Aguirre

La noticia de este martes es la confirmación de la llegada de Santiago Ascacibar a Boca. El volante todoterreno surgido en Estudiantes de La Plata, su club hasta hoy, formará parte del plantel que conduce Claudio Úbeda y es una de las grandes bombas del mercado de pases.

Después de un receso en el que el xeneize no había incorporado, los arribos de Ángel Romero y el "Rusito", capitán del último campeón del fútbol argentino, son buenas noticias para el Mundo Boca.

El club que preside Juan Román Riquelme desembolsará una importante suma de dinero, porque además de la compra de un porcentaje alto del pase, también dará a préstamo a Brian Aguirre por 18 meses, jugador al que le seguirá pagando el sueldo, algo poco común en nuestro fútbol.

santiago ascacibar boca

Números de un pase icónico

En las últimas horas, Boca concluyó con éxito la incorporación de Ascacibar, tras sellar un acuerdo definitivo con Estudiantes de La Plata. La transacción, ya formalizada, transfiere al club de La Ribera el 80% del pase del futbolista.

Según los términos confirmados, la operación tuvo un costo fijo de 4 millones de dólares netos para la institución "pincha". No obstante, la estructura del negocio incluyó un componente adicional significativo: la cesión a préstamo del joven extremo Brian Aguirre al conjunto de La Plata por un período de 18 meses.

Durante ese lapso, la xeneize será la responsable de abonar el salario del jugador, algo que funcionará como una especie de "cuota" por Ascacibar.

aguirre boca

Como contrapartida, Estudiantes logró incluir una opción de compra por Aguirre, valorada en 2 millones de dólares, que le permitiría adquirir el 50% de su ficha una vez finalice el préstamo. En el escenario de que dicha cláusula no sea ejecutada, el club albirrojo conservará, de todas formas, un porcentaje sobre una eventual venta futura del futbolista, un punto pactado dentro del complejo entendimiento.

Ascacíbar, de 28 años, se comprometerá con Boca mediante un contrato que se extenderá por las próximas cuatro temporadas. Se prevé que su llegada al club de la Ribera y la firma oficial del documento se concrete en el transcurso del día, poniendo fin así a su etapa en Estudiantes e iniciando un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.