Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España tras la suspensión

Luego de varios idas y vueltas, se optó por cancelar la edición que debía disputar la Selección Argentina ante el campeón de la Eurocopa.

La Selección Argentina iba a disputar la Finalissima por haber sido campeón de la Copa América.

La cancelación de la Finalissima entre Argentina y España abrió interrogantes sobre si el partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa podrá disputarse en el futuro o si la edición quedará definitivamente suspendida .

Los comunicados publicados por la UEFA y por la Asociación del Fútbol Argentino junto a la Conmebol mostraron diferencias sobre cómo se desarrollaron las negociaciones . Mientras el organismo europeo sostuvo que propuso varias alternativas para disputar el encuentro, desde el fútbol sudamericano aseguraron que siempre aceptaron jugar en una sede neutral y que el único desacuerdo estuvo en la fecha .

Según explicó la AFA, Argentina aceptó jugar el partido en Italia , pero pidió trasladarlo del 27 al 31 de marzo debido al poco tiempo disponible para organizar el encuentro. Sin embargo, la UEFA respondió que esa fecha era inviable , lo que terminó provocando la cancelación de esta edición.

Qué puede pasar ahora con la Finalissima

A partir de la suspensión, aparecen distintos escenarios posibles para el futuro del partido entre Argentina y España.

Que la edición quede definitivamente cancelada: Es el escenario más probable. La propia UEFA señaló en su comunicado que “esta edición de la Finalissima ha sido cancelada”, lo que deja en suspenso la posibilidad de reprogramarla dentro del calendario actual.

Es el escenario más probable. La propia UEFA señaló en su comunicado que “esta edición de la Finalissima ha sido cancelada”, lo que deja en suspenso la posibilidad de reprogramarla dentro del calendario actual. Intentar buscar otra fecha antes/después del Mundial 2026: En teoría podría reabrirse la negociación si ambas confederaciones encuentran una ventana FIFA disponible. Sin embargo, el calendario internacional está muy cargado y España dejó en claro que tanto previamente como posteriormente al Mundial no tiene fecha disponible, por lo que la expectativa se alarga hasta recién en 2027.

En teoría podría reabrirse la negociación si ambas confederaciones encuentran una ventana FIFA disponible. Sin embargo, el calendario internacional está muy cargado y España dejó en claro que tanto previamente como posteriormente al Mundial no tiene fecha disponible, por lo que la expectativa se alarga hasta recién en 2027. Que el próximo duelo sea recién en la siguiente edición del torneo: Si no se encuentra una fecha disponible, el próximo enfrentamiento entre campeones de Europa y Sudamérica podría disputarse recién en el siguiente ciclo de torneos, con los ganadores de la Eurocopa y la Copa América posteriores.

Por ahora, tanto la UEFA como la Conmebol coincidieron en lamentar que el partido no pudiera realizarse, aunque los comunicados dejaron en evidencia las diferencias que surgieron durante la negociación para intentar salvar uno de los encuentros más esperados del calendario internacional.

¿Qué dijo la AFA?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol emitieron un comunicado oficial explicando su postura tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España y aseguraron que siempre mantuvieron la voluntad de disputar el encuentro en una sede neutral.

Según detallaron ambas entidades, el acuerdo original con la UEFA establecía que el partido entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa se jugaría en Qatar, un país que ya había demostrado capacidad para organizar eventos deportivos de gran magnitud.

Sin embargo, una vez descartada esa sede, comenzaron las negociaciones para encontrar una alternativa que conformara a todas las partes involucradas. En ese contexto, desde la AFA señalaron que la posibilidad de disputar el partido en Madrid no cumplía con el principio de equidad deportiva, ya que no se trataría de un terreno neutral.

Tapia portada

El comunicado también explicó que recién el sábado 14 de marzo llegó a la AFA una propuesta para disputar el partido en Italia el 27 de marzo. Según remarcaron, Argentina aceptó jugar en esa sede neutral sin objeciones, aunque sugirió trasladar el encuentro al 31 de marzo debido al escaso margen de tiempo.

No obstante, la UEFA informó que no era posible modificar la fecha y mantener el encuentro cuatro días después de lo previsto, por lo que finalmente se decidió cancelar la Finalissima.

“La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, señalaron en el comunicado.

Por último, ambas entidades agradecieron a Qatar por su predisposición para albergar el evento y también a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol por los intentos realizados para concretar el enfrentamiento entre los campeones de Sudamérica y Europa.