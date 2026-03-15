Boca visita a Unión, con Úbeda en la cuerda floja: hora, formaciones y TV

El Xeneize viene de empatar ante San Lorenzo 1 a 1 en La Bombonera, ante la disconformidad de los hinchas.

El entrenador se fue silbado por los hinchas de Boca en La Bombonera.

Boca tendrá una peligrosa visita este domingo ante Unión de Santa Fe , por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura , que podría ser clave para la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda.

El encuentro, que está programado para las 22 , se llevará a cabo en el Estadio 15 de Abril , contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, quien contará con la colaboración desde el VAR de Lucas Novellli.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la igualdad en la última fecha como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera".

Boca

El “Xeneize”, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos. Si bien está a solo dos unidades de la segunda posición, un resultado adverso podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Unión, por su parte, tuvo un gran comienzo en este Torneo Apertura, donde marcha segundo en la Zona A con 15 puntos y mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición.

En la última fecha, a los dirigidos por Leonardo Madelón se les escapó un partido insólito ante Independiente en el que llegaron estar 3-0 y 4-2 en ventaja, aunque finalmente igualaron 4-4.

Las probables formaciones de Unión y Boca

Torneo Apertura

Fecha 11

Unión de Santa Fe - Boca

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Lucas Novelli

Hora: 22. TV: TNT Sports Premium

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

La estadística más negativa en Boca

desde que Juan Román Riquelme es dirigente en el club (2019 hasta 2023 y luego como presidente), Boca jugó 48 encuentros ante los “grandes”, y solo ganó uno en 11 oportunidades. La estadística general es de 11 victorias, 20 empates y 17 derrotas.

Estas cifras son atípicas para una institución que, por historia, se suele imponer en los enfrentamientos directos ante casi todos sus pares, salvo con San Lorenzo, único equipo que lo supera en la historia.

Riquelme-Boca-Portada

Sin embargo, la situación se vuelve más alarmante cuando se analiza la tendencia de los últimos partidos: una victoria, empató seis y perdió cuatro. Su última alegría en un clásico fue ante River en el Torneo Clausura 2025 en La Bombonera.

Estos resultados ponen en tela de juicio la continuidad de Úbeda en el cargo, quien deberá mejorar la imagen del equipo, que tendrá unos intensos meses por delante en los que se definirá el título en el Torneo Apertura y además participará en la fase de grupos de la Copa Libertadores, competencia que no disputa desde el 2023.

Los resultados de los últimos 11 clásicos de Boca: