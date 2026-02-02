Pararon un partido durante tres minutos para que un histórico arquero pueda ir al baño

La increíble situación se dio en un encuentro de la primera división el fútbol de Brasil con un futbolista reconocido.

El insólito momento ocurrió el último fin de semana en un país vecino. Jugaban Betim contra Cruzeiro por la fase de grupos del campeonato Mineiro , uno de los estaduales de Brasil . Recién comenzado el segundo tiempo, el arquero del equipo visitante le pidió al árbitro que frene el partido para ir al baño, el juez le hizo caso y el encuentro se demoró durante tres minutos.

Finalmente, el guardameta regresó de la zona de vestuarios, entró corriendo al campo de juego y el cotejo continuó como si nada hubiera pasado.

Cruzeiro le ganó 1 a 0 al Betim y el protagonista de la historia fue Cassio , aquel arquero multicampeón con Corinthians que enfrentó muchas veces a los equipos argentino y tiene varias batallas a nivel internacional. Entre ellas, la final de la Libertadores 2012 en la que el Timao venció a Boca con él como referente y figura.

El experimentado arquero de 38 años, que juega en Cruzeiro hace tres años, se acercó al réferi y le comunicó su necesidad de ir al baño visitante por molestias estomacales. Éste aceptó y el partido quedó parado tres minutos.

Sí, esto pasó. Cássio, arquero de Cruzeiro, le pidió al árbitro que FRENE EL PARTIDO para poder IR AL BAÑO.



Se fue tres minutos al vestuario, hizo lo suyo y todo se reanudó normalmente.



INSÓLITO MOMENTO en el Mineiro.

El regreso al verde césped de Cassio fue entre risas por lo extraño de la situación.

El duelo fue válido por la sexta fecha del Mineiro, que es la competición oficial de fútbol del Estado de Minas Gerais.

A través de las redes sociales, el hecho fue uno de los más comentados del fin de semana y recordó a otros similares, como cuando otro arquero, el Flaco Vivaldo, orinó dentro de la cancha en un partido de Olimpo de Bahía Blanca en la temporada 2004 o Víctor Piris Álvez jugando para Banfield al año siguiente.

Pegó un codazo en el primer tiempo y lo echaron en el segundo

La Supercopa de Brasil enfrentó al campeón del último Brasileirao con el ganador de la Copa de Brasil del año pasado. Flamengo y Corinthians se vieron las caras el domingo y fue victoria del Timao 2 a 0.

Los goles fueron convertidos por Gabriel Paulista, a los 26' del primer tiempo, y Yuri Alberto, en el final del partido.

En el medio, se dio otra situación pocas veces vista en el fútbol contemporáneo.

El colombiano Jorge Carrascal fue expulsado antes del comienzo de la etapa final por un codazo que pegó en el cierre de la primera parte.

Desde el VAR llamaron al árbitro Rafael Rodrigo Klein y, luego de revisar la imagen, el juez consideró que el golpe de Carrascal sobre Breno Bidon, el rival que intentaba marcarlo, fue adrede, determinando su expulsión.

Jorge Carrascal SE FUE EXPULSADO vía VAR al inicio del SEGUNDO TIEMPO por un CODAZO que tiró en el PT.



INCREÍBLE momento en la Supecopa de Brasil.

El equipo de Filipe Luis, que además de ser campeón de su liga también ganó la última Copa Libertadores, quedó condicionado con el hombre de menos y no pudo dar vuelta el resultado.

Como el juego todavía no se había reanudado en el segundo tiempo, el reglamento le permitía al equipo arbitral cambiar el fallo, si lo creían necesario, antes del comienzo del complemento.

Cabe recordar que una vez que se saca del medio, ya no se puede volver atrás.