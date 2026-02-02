Lejos de Boca y la Argentina: Frank Fabra fue presentado en un club del exterior

El jugador que se fue del xeneize tras un ciclo de 11 años en el club firmó contrato con su nuevo equipo.

La triste despedida de Boca tras un largo ciclo con la azul y oro ya es parte del pasado. La mirada del lateral izquierdo Frank Fabra está enfocada en el futuro de su carrera deportiva para continuar un currículum donde aparece también un período por la selección colombiana.

Este domingo el jugador dio a conocer en sus redes sociales cuál será la camiseta que defenderá durante el 2026 luego de llegar a un acuerdo y estampar la firma de su contrato. El futbolista de 34 años que no tenía protagonismo y era uno de los más resistidos por los hinchas en el xeneize, fue confirmado como nuevo jugador del Independiente Medellin de Colombia (DIM) a pesar del interés que habían mostrado San Lorenzo y Talleres de Córdoba.

Más allá de que sabe que continuará su carrera en su país natal, sorprendió el tiempo que estará ligado a la institución. Según trascendió firmó contrato para jugar solo un semestre con el club, por lo que su vínculo finalizaría el 30 de junio del corriente año, por motivos que no se dieron a conocer.

Fabra DIM

Cabe recordar que el jugador tuvo un período en el club donde jugó 24 partidos, en los que registró tan solo un gol en la previa a ser fichado por Boca en 2016.

Cuál es el histórico de Boca que pidió la vuelta de Sebastián Villa al club

Gran parte de los hinchas de Boca tienen la sensación de que Boca debe incorporar algún futbolista más en la delantera para darle más contundencia al ataque y poder tener recambio ante las ausencias de jugadores en ese lugar por lesiones. En las últimas horas una figura histórica del club por lo hecho como jugador fue claro al mencionar al delantero que tiene que llamar Boca.

Fue Carlos Navarro Montoya quien expresó en las redes sociales su postura en torno al jugador que debe ir a buscar el club. En su opinión el exarquero nombró un delantero que brilló en Boca con su nivel futbolístico pero se fue tras un grave conflicto privado que decantó en su salida del club.

“Boca necesita traer un futbolista que desequilibra, que gambetea, que hace goles y conoce lo que es Boca. Un llamado del futbolista, una charla cálida y sincera, facilitaría su llegada. Boca está por encima de todos. Ese jugador es Sebastián Villa”, dijo el Mono.

Navarro Montoya - Villa

Por otra parte, destacó al arquero Agustí Marchesín tras su actuación en el flojo partido donde el xeneize fue derrotado contra Estudiantes de La Plata: "Agustin Marchesin mantuvo a Boca en el partido, inclusive corrigiendo un error propio en el segundo tiempo, tapo tres mano a mano y fue de lo mejor del equipo".