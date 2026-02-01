De la mano de Paredes y el debut de sus refuerzos, Boca le ganó bien a Newell's

El Xeneize, que venía de caer ante Estudiantes en La Plata, venció a la Lepra gracias a los goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes: Ascacibar estuvo en el 11 inicial.

Tras la dura derrota frente a Estudiantes en La Plata, Boca mejoró y ganó en el estreno de sus dos incorporaciones: el Xeneize derrotó 2-0 a un flojísimo Newell's y se acomoda en la tabla de posiciones de su grupo, con seis unidades. Santiago Ascacibar , que tuvo su presentación en el cuadro de La Ribera, tuvo ratos destacados y estuvo muy cerca de convertir un gol de cabeza. Por su parte, Ángel Romero se movió por todo el frente de ataque y colaboró a la hora de marcar en la salida.

Con dos juveniles en el 11 inicial y el debut de Ascacibar, Boca buscó convertirse en el dueño del partido desde el primer minuto: sin ser profundo, intentó avanzar por los carriles centrales y por momentos abusó del pase largo. Así, le costó ser preciso y generar ocasiones, algo que Newell's logró por medio de la pelota parada. Armando Méndez tuvo un testazo a la salida de un córner , aunque segundos antes Ayrton Costa también había probado de cabeza.

La impaciencia en la Bombonera empezó a hacerse notar de la mano de la falta de rebeldía de varios de sus hombres: ni Gonzalo Gelini ni Exequiel Zeballos , bien recostados sobre las bandas, pudieron desnivelar y crear jugadas. Desde el medio tampoco llegaron alternativas, con un Leandro Paredes muy retrasado y Ander Herrera -que tuvo la mejor, con un giro que sacó Gabriel Arias- dolorido por una fuerte patada. En 30 minutos de partido, el Xeneize mostró más de lo mismo .

¡¡PICANTES LOS HERRERA!! ¡¡LUCIANO LO ATENDIÓ A ANDER!! Siga, siga en La Bombonera...



Sin embargo, con el correr del cotejo el conjunto dirigido por Claudio Úbeda ensayó una mejoría, con más empuje que fútbol. Gelini se entendió a la perfección con Ascacibar, quien picó al espacio y le faltaron centímetros para puntear la pelota ante la salida del arquero ex Racing. En la acción siguiente, el Changuito vio picar a Lautaro Blanco y el lateral, que antes había robado el balón, definió por encima del golero para estampar el 1-0.

¡¡JUSTO UN EX CANALLA!! ¡¡BLANCO SE LA PICÓ A ARIAS Y MARCÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S EN LA BOMBONERA!!



Apenas iniciado el complemento, el conjunto azul y oro salió a la cancha enfocado en sentenciar el pleito. Por ello, el DT decidió la inclusión de Ángel Romero, recién llegado como refuerzo en el actual mercado de pases. El paraguayo protagonizó la jugada que, tras la revisión de Darío Herrera en el VAR, culminó en penal para el local: el 5 campeón del mundo se hizo cargo del remate desde los doce pasos y convirtió su segundo tanto desde su regreso al club.

¡¡LEANDRO PAREDES ENGAÑÓ A GABY ARIAS Y MARCÓ EL 2-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S EN LA BOMBONERA!!



La conquista le alcanzó a Boca para manejar el trámite del duelo, sobre todo cuando la Lepra se quedó sin ideas: el plan pergeñado por la dupla dejó de surtir efecto una vez que el Xeneize modificó el tanteador. Así, el anfitrión pasó a sentirse cómodo y sostuvo la posesión con paciencia, a la espera de encontrar algún resquicio. La visita, muy limitada en cuanto a nombres y propuestas, dependía de un error rival.

Si el cuadro de La Ribera no goleó, fue únicamente por la falta de eficacia en los metros finales: Kevin Zenón y el propio Romero, con sendos disparos de media distancia, exigieron tímidamente al guardameta chileno, que veía como sus compañeros no hacían pie con bola. Pese a una floja primera media hora, un par de ataques sólidos bastaron para que los de Úbeda consigan tres puntos fundamentales.

El resumen de Boca-Newell's

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Íker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Martín Luciano; Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar, Luciano Herrera; Walter Núñez y Matías Cóccaro. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Goles: Lautaro Blanco (40'), Leandro Paredes (56').

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Bombonera.

Transmisión: ESPN Premium.