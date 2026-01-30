Escándalo en Boca: el motivo por el que perdió 40 mil socios en un año

La mayor parte de la baja se explica por los socios adherentes, que ante la incapacidad de ir a La Bombonera, dejan de pagar la cuota.

Boca perdió 40.942 socios en un año y el golpe se concentró donde más duele: en los adherentes. El club pasó de 323.586 socios en 2024 a 282.644 en 2025 (–12%) , según el Informe de Clubes 2025 de la AFA . La baja fue especialmente marcada en adherentes , que cayeron de 121.079 a 98.820 (–18%), y en adherentes interior, de 62.833 a 49.574 (–21%).

El contexto económico explica parte del fenómeno, pero el contraste con otros grandes deja a Boca como una excepción: River subió levemente y clubes como Independiente y Racing crecieron con fuerza en el mismo período . En Boca, en cambio, el retroceso se lee mejor desde una tensión estructural: la enorme demanda de entradas frente a una capacidad fija .

En el informe de AFA, La Bombonera figura con 58.840 lugares , una cifra insuficiente para absorber el peso de una masa societaria que excede largamente ese techo.

bombonera paredes

En ese escenario, el socio adherente queda atrapado en un circuito de cupos, prioridad y filtros que muchas veces no se traduce en acceso real. Y cuando la percepción es “pago y no voy”, el vínculo se erosiona: se deja de pagar primero donde la pertenencia depende más de la promesa de asistir que de los beneficios plenos. Incluso el propio Juan Román Riquelme lo insinuó al hablar del tema: celebró mejoras en el estadio y afirmó que, si se puede tener una cancha con más capacidad, lo harían “con felicidad”, sin anunciar un plan concreto de ampliación.

Desde el club, además, se mencionó que parte del descenso responde a una depuración del padrón tras análisis con Renaper, por registros inválidos, fallecidos que aún figuraban y morosidad prolongada. Pero aun contemplando ese factor administrativo, el dato que explica el malestar está en la composición de la caída: el desplome de adherentes expone el límite del modelo actual. La Bombonera sigue siendo un símbolo, pero también el cuello de botella que empuja a miles a bajarse cuando la cuota deja de parecer una puerta de entrada.

Boca tiene todo listo para recibir a Newell's

Boca busca recuperarse en el campeonato tras la derrota 2-1 ante Estudiantes en La Plata y ya piensa en su próximo compromiso, frente a Newell’s, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Con ese objetivo, el entrenador Claudio Úbeda comenzó a armar el equipo, que podría contar con los debuts de los dos refuerzos Xeneizes en este mercado de pases: Santiago Ascacibar y Ángel Romero.

El periodista Augusto César adelantó en ESPN que el Ruso, recientemente llegado del Pincha, tiene muchas chances de tener su primera titularidad con la camiseta azul y oro, ya que Úbeda apostaría por un mediocampo de jerarquía, con el flamante refuerzo acompañando a Leandro Paredes y Ander Herrera, quien también regresaría al XI titular. En este caso, los que saldrían del equipo serían Toto Belmonte y Williams Alarcón, que jugaron desde el inicio en UNO.

Pero el DT también evalúa el estado físico de Ángel Romero, el otro jugador que llegó a Boca en este mercado de pases de verano, que ante las bajas en ataque podría aparecer como titular, pese a haber llegado sin tanto ritmo físico.

estudiantes-boca

El entrenador trabaja con algunas variantes respecto al último partido, priorizando jugadores que no fueron titulares en la caída frente al Pincha y buscando mayor equilibrio y control en la mitad de la cancha. Por lo pronto, la defensa no tendría modificaciones, manteniendo la base de Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco, con Marchesín en el arco tras un partido en el que alternó buenas y malas. El capitán, claro, será Leandro Paredes, referente del Xeneize, mientras que el último atacante sería Kevin Zenón, por lo que el que dejaría el equipo para el ingreso de Romero sería el juvenil Iker Zufiaurre.

De esta manera, la formación de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero, Exequiel Zeballos.