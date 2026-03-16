Cuestionado en Boca: qué dijo Claudio Úbeda por los llamativos cambios ante Unión de Santa Fe

El entrenador habló en conferencia de prensa tras el empate ante Unión de Santa Fe. Qué dijo sobre los cambios.

Boca no pudo conseguir los tres puntos desde Santa Fe y no puede consolidar una racha de victorias que le de confianza para la Copa Libertadores, trofeo que volverá a jugar después de dos años. Las posibilidades estuvieron pero una gran actuación del arquero rival Mansilla privó al equipo de conseguir la victoria de visitante.

El entrenador Claudio Úbeda volvió a quedar en el centro de la escena por el resultado en un contexto flojo donde el equipo necesita ganar y también por realizar cambios llamativos que despertaron enojo en los hinchas. En conferencia de prensa, el entrenador los explico.

“Fuimos superiores. En el segundo tiempo tuvimos 4 o 5 situaciones para concretar. Llegamos al empate y lo pudimos haber ganado en varias ocasiones. Durante todo el partido tuvimos más posesión de la pelota y más control del juego”, comenzó diciendo y agregó: “No me gusta empatar estos partidos. Los queremos ganar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033384182437540257&partner=&hide_thread=false "SIGUEN APARECIENDO COSAS BUENAS EN EL EQUIPO"



Úbeda, DT de Boca Juniors, en conferencia de prensa.#LPFxTNTSports



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Por otra parte se refirió la falta de gol en víspera a la Libertadores: "Tenemos que ser más certeros a la hora de finalizar. Me preocuparía más si no generáramos situaciones. Creo que generamos las situaciones y es cuestión de que empecemos a tener la fortuna de empezar ganando o concretar las chances que tenemos”.

“Tenemos que corregir errores y potenciar las cosas buenas. Lamentablemente no lo podemos reflejar en los resultados, pero creo que siguen apareciendo cosas buenas en el equipo”, dijo.

Por otra aparte contó los motivos por los cuales sacó a Santiago Ascacibar y Tomás Aranda: “La variante de Braida fue para poder llegar por la banda derecha, que no la teníamos tan ocupada como en el primer tiempo. Queríamos más profundidad sobre la banda”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033383466100781437&partner=&hide_thread=false #AHORA - Claudio Ubeda confirmó en conferencia de prensa que la salida de Santiago Ascacibar fue por "una molestia muscular en el isquiotibial". pic.twitter.com/9lTIzH1h36 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2026

A su vez se refirió al armado de juego de Aranda por el centro de la cancha: “Lo entrenamos bastante: entrar desde afuera hacia adentro y que pueda recibir de espalda a los volantes. Eso hace que esté más cerca del arco y pueda asistir a los delanteros. Lo entrenamos y lo hizo bien”.

Boca empató ante Unión en Santa Fe y profundiza las dudas

Boca empató 1-1 con Unión en un partido en el que tuvo pocas jugadas claras y que disputaron en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

El local había comenzado en ventaja desde los 41 minutos del primer tiempo, con gol del extremo Julián Palacios, aunque el delantero Miguel Merentiel pudo igualar cuando iban 12 minutos de la segunda mitad.

Con la igualdad, el “Xeneize” alcanzó su sexto partido consecutivo sin derrotas, aunque solo ganó dos de ellos, y es sexto en la zona A, con 14 unidades, mientras que el equipo que dirige Leonardo Madelón es segundo en el grupo, con dos puntos más.

En la próxima fecha, el conjunto de Claudio Úbeda será local de Instituto, el domingo 22 de marzo a las 20:00, mientras que el “Tatengue” visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el sábado 21 a partir de las 17:45.

Así fue el empate entre Boca y Unión

La primera llegada fue del local, a los tres minutos, con un tiro de afuera del área del delantero Cristian Tarragona, que el arquero Agustín Marchesin pudo detener sobre su poste izquierdo.

Boca no tuvo llegadas hasta los 19 minutos del primer tiempo, cuando una buena combinación entre los mediocampistas Leandro Paredes y Santiago Ascacibar habilitó al delantero Miguel Merentiel, cuyo remate bajo entraba suave por el segundo palo, aunque el carrilero Mateo Del Blanco corrió a toda velocidad y llegó a tiempo para despejar la pelota a centímetros de la línea de gol.

A los 36 minutos, el centrodelantero Marcelo Estigarribia salió hacia la derecha para recibir y poner un centro pinchado al primer palo para la subida del extremo Braian Cuello, que remató incómodo y por encima del travesaño.

Solo dos minutos después, el mediocampista Rafael Profini se quedó con un rebote en la medialuna del área, controló y remató de zurda, con un tiro frontal que salió centralizado y apenas alto.

A los 41 minutos, el extremo Julián Palacios recibió un centro desde la derecha al segundo palo, controló y sacó un remate desde la medialuna del área, que entró a media altura, por el palo izquierdo de un Marchesinh que no tuvo reacción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033358451749912639&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE PALACIOS PARA EL 1-0 DE UNIÓN ANTE BOCA #LPFxTNTSports



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En el inicio del complemento, Úbeda movió el banco de suplentes para buscar el empate que llegaría minutos más tarde: Santiago Ascacíbar, amonestado, salió en lugar de Ander Herrera.

La primera llegada del segundo tiempo fue de Boca, a los cuatro minutos, con un centro al segundo poste del volante Milton Delgado para el delantero Adam Bareiro, que remató de tijera pero no pudo con el arquero Matías Mansilla, que desvió por encima del travesaño.

A los nueve minutos tuvo su primera situación de peligro el mediocampista campeón del mundo Leandro Paredes, que sacó un disparo bajo al primer palo en un tiro libre, que fue detenido por Mansilla.

A los 12' minutos llegaría la igualdad, tras un remate de Miguel Merentiel que aprovechó un rebote de una chilena increíble de Adam Bareiro que impactó en el palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033367226577805749&partner=&hide_thread=false CHILENA DE BAREIRO Y MERENTIEL LO EMPATÓ DE REBOTE PARA BOCA VS. UNIÓN #LPFxTNTSports



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El “Xeneize” volvió a llegar nueve minutos después, con un contraataque unipersonal manejado de gran manera por Merentiel, luego de una subida por izquierda, juntando las marcas de dos rivales y poniendo el pase atrás para asistir a Bareiro, aunque Mansilla achicó bien y se quedó de gran manera con el remate del paraguayo, extendiendo su brazo derecho.

Unión tuvo su primer acercamiento del complemento en 31 minutos, con un tiro libre en el costado izquierdo de la frontal del área que fue ejecutado por el mediocampista Mauro Pittón, con un tiro bajo al segundo palo que fue detenido por el exarquero de la Selección argentina.

En 45 minutos, el delantero Diego Armando Díaz recibió sobre la derecha y, libre de marca, pudo buscar un remate bajo al segundo palo, que pasó cerca del poste derecho de Marchesin.