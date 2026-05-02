Con dos polémicas en el VAR: Boca le ganó a Central Córdoba

El Xeneize escaló a la primera posición de la Zona A, a la espera de los demás resultados para asegurarse la cima.

Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero , en condición de visitante, en el marco del pendiente de la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y, momentáneamente, es el líder con 30 puntos.

En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Alan Velasco abrió el marcador a los 43 minutos y Milton Giménez amplió la ventaja a los 45. En el complemento, el uruguayo Michael Santos descontó a los 11 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda alcanza los 30 puntos y escala momentaneamente a lo más alto de la Zona A , a la espera de lo que hagan Estudiantes de La Plata y Vélez que pueden superarlo.

En los primeros minutos del juego, el Xeneize manejó los hilos del partido y fue más incisivo que el Ferroviario, que apostó al pelotazo a su delantero de referencia, el uruguayo Michael Santos. En el equipo alternativo de Claudio Úbeda uno de los más activos fue el Changuito Zeballos, quien generó varias infracciones cerca del área.

De hecho, el Changuito logró un desborde por la banda izquierda con una bicicleta y envió un centro para que Milton Giménez anote. Sin embargo, hubo revisión del VAR y se comprobó que el delantero se encontraba levemente adelantado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050664287182426145&partner=&hide_thread=false NO VALE EL GOL DE BOCA



Milton Giménez había convertido el 1-0 ante Central Córdoba, pero estaba en posición adelantada.#LPFxTNTSports



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Minutos más tarde llegó otra mala noticia para Boca: Juan Barigana comenzó a sentir molestias y, tras intentar seguir, terminó pidiendo el cambio. En su lugar ingresó Marcelo Weigandt a los 33'.

Luego del gol anulado, la apertura del marcador llegaría finalmente a los 43 minutos: Alan Velasco recibió la pelota tras un rebote, remató y se vio beneficiado de un desvío en la pierna de Agustín Quiroga que dejó sin respuestas a Alan Aguerre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050667264366588092&partner=&hide_thread=false DESVÍO Y GOL DE ALAN VELASCO PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE CENTRAL CÓRDOBA #LPFxTNTSports



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El golpe para Central Córdoba fue doble: tan solo 2 minutos más tarde, Zeballos y Giménez replicaron un calco de la jugada del gol anulado, solo que en esta ocasión en posición lícita para poner el 2 a 0.

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A los 56' tuvo lugar una jugada con mucha polémica: Michael Santos anotó el descuento para Central Córdoba, pero todo Boca pidió posición adelantada. En una decisión muy fina, el VAR convalidó la anotación argumentando que el uruguayo se encontraba en la misma línea de la pelota cuando salió el pase.

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En lo pronto, Boca viajará a Ecuador para visitar a Barcelona de Guayaquil el martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri cierra un pobre primer semestre del año finalizando el Torneo Apertura en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, a cinco del último que es Deportivo Riestra.

Las formaciones de Boca y Central Córdoba

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Tiago Cravero, Diego Barrera; Ezequiel Naya y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.