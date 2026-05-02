¿Descuido o imprudencia?: Un vehículo terminó en el río Limay y debieron montar un operativo para rescatarlo

Un operativo de rescate se activó luego de que un vehículo cayera al río Limay. El episodio ocurrió en Plottier.

Un vehículo terminó en el río Limay y debieron montar un operativo para rescatarlo

Un insólito episodio se registró en las primeras horas de este sábado en Plottier , cuando personal de Protección Civil debió montar un operativo para rescatar un vehículo que había caído al cauce del río Limay. Según indicó el propietario del rodado, el hecho ocurrió el día anterior, durante el feriado, por un descuido.

La intervención fue solicitada por la Dirección Municipal de Defensa Civil, que tomó conocimiento de la situación tras la notificación del dueño del vehículo . El operativo se desarrolló en el sector Bombeo Capex y contó con la coordinación de la Municipalidad de Plo t tier.

Para llevar adelante las tareas, participaron buzos de la División Bomberos de la Policía del Neuquén, junto con personal especializado en el uso de maquinaria pesada. Las maniobras comenzaron alrededor de las 9, con una primera etapa de navegación táctica y evaluación del área para definir la estrategia de extracción.

Luego, los equipos procedieron a asegurar el vehículo mediante lingas y grilletes, lo que permitió iniciar, cerca de las 11.15, las tareas de remoción con maquinaria pesada. Finalmente, el rodado fue retirado del agua a las 12.20.

El operativo también contó con la cobertura preventiva de una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), la intervención de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) para facilitar el acceso al sector y apoyo logístico para el personal desplegado.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, no se registraron personas lesionadas y la intervención concluyó sin inconvenientes.

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Rescate a un padre y a su hijo tras volcar en kayak

Ayer, en el dique Ballester, bomberos rescataron a un padre y a su hijo de 7 años luego de que se diera vuelta el kayak en el que navegaban en el río Neuquén. Ambos presentaban principio de hipotermia tras permanecer varios minutos en el agua.

El episodio ocurrió cerca de las 15:57, cuando los Bomberos Voluntarios de Centenario recibieron un pedido de auxilio. Según se informó, el hombre había logrado sostener al niño sobre la embarcación, pero al perder los remos quedaron a la deriva, sin posibilidad de regresar a la orilla.

Rescataron a un padre e hijo en el Dique Ballester

El operativo se activó de inmediato y, en pocos minutos, una dotación llegó al lugar con una moto de agua. Primero rescataron al menor, que estaba muy asustado y con mucho frío, y luego al padre, junto con el kayak. Ambos fueron asistidos por un cuadro inicial de hipotermia.

Desde el cuartel remarcaron la importancia del uso de chalecos salvavidas —ya que solo el niño llevaba uno— y advirtieron sobre los riesgos de la zona, donde la corriente y los remolinos pueden generar situaciones peligrosas.