El posible 11 de Boca para enfrentar a Newell's con el debut de los refuerzos

El Xeneize quiere olvidarse rápidamente de la derrota que sufrió en su visita a Estudiantes de La Plata.

Boca busca recuperarse en el campeonato tras la derrota 2-1 ante Estudiantes en La Plata y ya piensa en su próximo compromiso, frente a Newell’s , por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 . Con ese objetivo, el entrenador Claudio Úbeda comenzó a armar el equipo , que podría contar con los debuts de los dos refuerzos Xeneizes en este mercado de pases: Santiago Ascacibar y Ángel Romero .

El periodista Augusto César adelantó en ESPN que el Ruso, recientemente llegado del Pincha, tiene muchas chances de tener su primera titularidad con la camiseta azul y oro, ya que Úbeda apostaría por un mediocampo de jerarquía, con el flamante refuerzo acompañando a Leandro Paredes y Ander Herrera, quien también regresaría al XI titular. En este caso, los que saldrían del equipo serían Toto Belmonte y Williams Alarcón, que jugaron desde el inicio en UNO.

Pero el DT también evalúa el estado físico de Ángel Romero, el otro jugador que llegó a Boca en este mercado de pases de verano, que ante las bajas en ataque podría aparecer como titular, pese a haber llegado sin tanto ritmo físico. El uruguayo Edinson Cavani también será evaluado para ver si está a disposición y puede ocupar un lugar en el banco de suplentes.

image

El entrenador trabaja con algunas variantes respecto al último partido, priorizando jugadores que no fueron titulares en la caída frente al Pincha y buscando mayor equilibrio y control en la mitad de la cancha. Por lo pronto, la defensa no tendría modificaciones, manteniendo la base de Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco, con Marchesín en el arco tras un partido en el que alternó buenas y malas. El capitán, claro, será Leandro Paredes, referente del Xeneize, mientras que el último atacante sería Kevin Zenón, por lo que el que dejaría el equipo para el ingreso de Romero sería el juvenil Iker Zufiaurre.

De esta manera, la formación de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero, Exequiel Zeballos.

Cuál es el histórico de Boca que pidió la vuelta de Sebastián Villa al club

Gran parte de los hinchas de Boca tienen la sensación de que el club debe incorporar algún futbolista más en la delantera para darle más contundencia al ataque y poder tener recambio ante las ausencias de jugadores en ese lugar por lesiones. En las últimas horas una figura histórica del club por lo hecho como jugador fue claro al mencionar al delantero que tiene que llamar el Xenize.

image

Fue Carlos Navarro Montoya quien expresó en las redes sociales su postura en torno al jugador que debe ir a buscar el club. En su opinión el exarquero nombró un delantero que brilló en Boca con su nivel futbolístico pero se fue tras un grave conflicto privado que decantó en su salida del club.

“Boca necesita traer un futbolista que desequilibra, que gambetea, que hace goles y conoce lo que es Boca. Un llamado del futbolista, una charla cálida y sincera, facilitaría su llegada. Boca está por encima de todos. Ese jugador es Sebastián Villa”, dijo el Mono.

Por otra parte, destacó al arquero Agustí Marchesín tras su actuación en el flojo partido donde el xeneize fue derrotado contra Estudiantes de La Plata: "Agustin Marchesin mantuvo a Boca en el partido, inclusive corrigiendo un error propio en el segundo tiempo, tapo tres mano a mano y fue de lo mejor del equipo".