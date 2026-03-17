El titular de Boca que se desgarró y no estará el próximo partido

Claudio Úbeda, entrenador del Xeneize, suma otro dolor de cabeza para el armado del equipo, de cara al duelo contra Instituto.

El mediocampista Santiago Ascacíbar sufrió una lesión muscular en el isquiotibial y estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas, por lo que quedó descartado para el duelo de Boca ante Instituto de Córdoba . Aunque el cambio en el último partido había generado críticas hacia Claudio Úbeda, ahora se confirma que fue por lesión.

El ex Estudiantes no pudo completar el partido frente a Unión en Santa Fe y pidió el cambio a los seis minutos del segundo tiempo por una molestia, algo que activó las alarmas en el “Xeneize”.

Los estudios médicos confirmaron la lesión y el entrenador Claudio Úbeda explicó: "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2033949941417050267?s=20&partner=&hide_thread=false SANTIAGO ASCACIBAR SUFRIÓ UN DESGARRO Y SERÁ BAJA POR LO MENOS TRES SEMANAS.



En Boca apuntan a que se recupere para el Superclásico vs. River de mediados de abril.



[@Tato_Aguilera] pic.twitter.com/nnFCvDKctb — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 17, 2026

Cómo reemplazará Úbeda a Ascacibar

Ante Unión, en su lugar ingresó Ánder Herrera, quien aparece como principal alternativa para ocupar la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes en el próximo encuentro frente al elenco cordobés. Aunque las características de ambos jugadores son bastante diferentes, con el vasco siendo más influyente con la pelota.

El ex Estudiantes era una pieza fija del equipo, con todos los partidos del Torneo Apertura como titular y en un gran momento, con goles en los dos encuentros previos. Esa es la función clave de Ascacibar en el equipo: pisar el área para acompañar a los delanteros, algo que pocos volantes en el plantel pueden aportar.

La baja llega en un contexto sensible, en el que el equipo y el entrenador son ampliamente cuestionados por los hinchas, sobre todo por el bajo rendimiento de local, donde Boca dejó escapar puntos clave para el campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2033578538616447177?s=20&partner=&hide_thread=false La SITUACIÓN de CLAUDIO ÚBEDA tras ganar 1 de los últimos 7PJ en el Apertura:



En la dirigencia, si hay alguien que NO es cuestionado por los resultados de los últimos partidos, es CLAUDIO ÚBEDA.



Sí hay preocupación por los errores defensivos, pero da tranquilidad que en… pic.twitter.com/pB6ukGDkvs — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 16, 2026

Aunque la cercanía de la fecha FIFA en este caso es una buena noticia para Boca, porque reducirá la cantidad de partidos que se perderá, por lo que podría ser menor la ausencia del ex Pincha. Después del encuentro ante Instituto, el Xeneize vuelve a jugar ante Talleres el 5/4.

Cuándo puede volver el Changuito Zeballos a jugar con Boca

Una de las dudas recurrentes de los hinchas y la prensa es para cuánto tiempo tiene el Changuito Zeballos para reaparecer con la camiseta de Boca. Lesionado desde principio de febrero, todavía no hay noticias de que haya vuelto a entrenar a la par de sus compañeros.

La lesión parece que fue bastante grave: desgarro muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo. Esto puede llevar entre 6 y 8 semanas para curar y que el jugador pueda volver a aparecer en cancha.

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Exequiel Zeballos presenta una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo.



Ander Herrera presenta lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/difMBy0nUZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 5, 2026

Zeballos, antes de lesionarse, venía siendo clave para Boca, que no tiene un jugador de sus mismas características para reemplazarlo, y tuvo que cambiar su forma de jugar, con más volantes que aporten al juego colectivo y menos desborde y jugadas individuales.

En el medio de su lesión, hay diferentes informaciones sobre su futuro: su contrato es hasta fin de 2026, y aunque hay negociaciones para una renovación, parecen estar trabadas. Además, circula un supuesto interés del Napoli, que querría al Changuito para reforzar su delantera. Actualmente su cláusula de recisión es de 20 millones de dólares, pero a mitad de año ya puede negociar para irse libre de Boca en 2027.