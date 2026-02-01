Boca recibe a Newell's en La Bombonera: hora, formaciones y TV

El Xeneize registra una victoria y una derrota en el inicio del Torneo Apertura, tras ganar ante Riestra y caer contra Estudiantes.

Boca recibirá este domingo a Newell's, por la tercera fecha del Torneo Apertura , en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego de la caída en su última presentación ante el campeón Estudiantes de La Plata.

El encuentro, que está programado para las 19:15 , se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium . El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca tuvo un irregular comienzo en este Torneo Apertura, ya que debutó con un triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra, aunque en su siguiente presentación cayó 2-1 frente a Estudiantes en condición de visitante.

Es por esto que el “Xeneize”, que es dirigido por Claudio Úbeda, ocupa la octava posición de la Zona A, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta que se definan los clasificados a los playoffs.

De cara a este encuentro todo apunta a que podría darse el debut de dos jugadores que firmaron contrato en la última semana. Se trata del mediocampista Santiago Ascacíbar y del delantero paraguayo Ángel Romero.

Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en el campeonato local, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local. Es por esto que los dirigidos por la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez irán en busca de su primer triunfo en el 2026.

Los convocados en Boca por Claudio Úbeda

La principal novedad pasa por las primeras citaciones de Santiago Ascacibar y Ángel Romero, quienes no solo integran la nómina por primera vez, sino que además se perfilan para debutar como titulares.

Entre las bajas de la convocatoria aparecen Lucas Blondel, que perdió terreno en la consideración tras el regreso de Marcelo Weigandt, ademásde Lucas Janson y el juvenil Camilo Rey Domenech, ambos fuera por lesión. En ese contexto, el cuerpo técnico apostaría por los refuerzos para rearmar un equipo golpeado y con varias ausencias sensibles.

Con la salida reciente de Luis Advíncula, el lateral derecho quedó definido con Juan Barinaga como titular, acompañado por Weigandt y Dylan Gorosito como alternativas.

Boca newells

El delicado panorama físico del plantel, con las ausencias de Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Lucas Janson, empuja a Boca a reconfigurar su esquema. En ese escenario, Ascacíbar haría su estreno oficial junto a Paredes y Herrera en lo que ya se perfila como el “mediocampo ideal”.

La lista de convocados quedó conformada por Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García; Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Tomás Aranda; Ángel Romero, Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Exequiel Zeballos.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Zona A - fecha 3

Boca - Newell´s

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fernando Echenique

Hora: 19:15. TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerómino Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.