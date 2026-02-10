Qué dicen los economistas en el streaming: el Índice de Incertidumbre de la UCA alcanzó mínimos históricos

A través de un análisis de palabras clave en canales de streaming y redes sociales, la UCA detectó una fuerte caída en los términos negativos sobre la economía.

Las redes sociales se han convertido en la última década en una especie de termómetro de la opinión pública. Por eso algunas instituciones comienzan a analizar lo que se dice en ellas. Por caso la Universidad Católica Argentina (UCA) ha desarrollado un Indice de Incertidumbre Económica en base a los que se dice en los canales de streaming de la materia.

El resultado es que en enero de 2026 se alcanzó uno de los niveles mas bajos desde 2015 en cuanto a términos que tienen connotaciones negativas sobre la situación del país expustos por economistas y empresarios.

Por cada 10.000 palabras pronunciadas la UCA se ha detectado unas 50 que tienen significado de incertidumbre. Durante las elecciones habían llegado a 62.

"El dato consolida la tendencia descendente observada en los últimos meses de 2025 y marca un quiebre: es la primera vez en más de cinco años que el indicador perfora la barrera de las 50 menciones, alcanzando su nivel más bajo desde noviembre de 2020", señala el reporte de la UCA.

uca2

El estudio añade que el índice "se aleja del pico de septiembre de 2025 —cuando había trepado a 62 en pleno proceso electoral—, lo que refuerza la idea de una reducción sostenida de la incertidumbre tras las elecciones".

"Sin embargo, desde una perspectiva de largo plazo, el nivel actual continúa siendo elevado en términos históricos. Si bien romper el umbral de las 50 menciones constituye una señal positiva y sugiere una moderación del clima de incertidumbre, el indicador aún se mantiene por encima de los registros de otros períodos", explica la alta casa de estudios.

El reporte aclara que "a modo de referencia, en 2015 el valor promedio fue de 37,5, por lo que el nivel actual resulta aproximadamente un 30% superior al observado en un año también marcado por fuertes desequilibrios macroeconómicos y políticos".

De qué se habló en las redes en enero

El estudio indica que el mes pasado la composición de los temas mostró un retorno a un patrón similar al de julio de 2025, dejando atrás algunos de los cambios registrados en noviembre, en pleno contexto electoral.

En particular, las discusiones vinculadas a política y trabajo —que habían ganado protagonismo durante la campaña— volvieron a niveles más moderados: 28,2% y 21,4%, respectivamente.

uca1

Hacia adelante, desde el Centro de Analítica Económica y Empresaria (CAEE) de la UCA señalan que "será clave monitorear la evolución de estas categorías, especialmente ante una eventual reactivación de debates sobre reformas económicas, entre ellas la reforma laboral".

Por su parte, dice el reporte "la temática de inestabilidad económica recuperó peso y alcanzó alrededor del 24,5% del total, impulsada principalmente por menciones vinculadas a la inflación".

"En conjunto, estos movimientos sugieren una normalización de las discusiones y una vuelta a la estructura de preocupaciones predominante antes del proceso electoral", dice el estudio.