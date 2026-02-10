IPC de enero en Neuquén: la inflación fue de 2,6%

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos difundió este martes el incremento del IPC en el primer mes del año en la provincia.

La inflación de enero fue del 2,6 por ciento en Neuquén

Se conoció este martes de cuánto fue el incremento del Índice de Precios al Consumidor en Neuquén, según el relevamiento de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. El aumento de enero en la provincia fue de 2,6%, mientras que el promedio nacional se ubicó en 37,2 por ciento.

Los rubros que registraron los mayores aumentos en Neuquén fueron restaurantes y hoteles (5,5%), recreación y cultura (4,2%) e información y comunicaciones (3,9%). A su vez, las variaciones mensuales más bajas se dieron en prendas de vestir y calzado (-1,0%), educación (0,0%) y transporte (0,1%).

Los bienes contribuyeron a la variación del nivel general con 1,24 p.p., lo que respondió principalmente a los aumentos en carne bovina, frutas, verduras y combustible para vehículos, mientras que se destacó la baja en ropa para mujer.

Respecto a los servicios, su incidencia en el nivel general fue 1,37 p.p. y se explica en gran parte por las variaciones en alquiler de la vivienda, alojamientos turísticos, y servicio de telefonía móvil.

Bienes y servicios

Los bienes y servicios núcleo aumentaron 2,6%, los estacionales fueron los que más se incrementaron 5,3% y los regulados registraron una variación de 1,6%. Las variaciones interanuales fueron de 39,7%, 24,7% y 35,2%, respectivamente.

Los núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,79 p.p., impulsada por los aumentos en carne bovina, alquiler de la vivienda, alimentos preparados en restaurantes y bienes de cuidado personal.

Mientras que los bienes y servicios estacionales tuvieron una incidencia de 0,44 p.p., que se explica por los aumentos en frutas, verduras, alojamientos turísticos y paquetes turísticos. Destacaron también las bajas en ropa para mujer y servicios de transporte.

En el caso de los bienes y servicios regulados, la incidencia fue de 0,38 p.p., debido principalmente a los incrementos en servicio de telefonía móvil, combustibles para vehículos, electricidad, gas natural por red y cigarrillos.

inflacion neuquen enero 26

Alimentos de enero

En lo que hace el rubro de los alimentos, lo que más aumento en enero dentro del grupo de las carnes fueron las hamburguesas congeladas (+10,4%), seguido por cortes como paleta (+7,3%), cuadril (+6,5%), la picada especial (+6,4%) y la nalga (+5,7%).

También tuvieron subas significativas el pollo entero (5,6%) y algunas frutas y verduras. Por ejemplo, el kilo de zahanoria subió en enero 28%, la papa 23,4%, el tomate 10,9% y la lechuga 10%.

Entre las frutas, los mayores incrementos se dieron en el kilo de limón (+36,5%); manzana deliciosa (+24,7%) y naranja (16,6%).

Por el contrario, entre los alimentos que registraron bajas se encontraron los huevos (-0,7%) y lácteos como manteca (-0,6%) y dulce de leche (-2,2%); mientras que otros lácteos se mantuvieron en precios a valores similares a los del mes anterior.

En este último segmento se pueden mencionar a la leche en polvo (+1,7%), queso cremoso (+0,4%) y el yogurt firme (+0,6%).

Febrero arrancó al alza

A nivel nacional, durante la primera semana de febrero el precio de los alimentos tuvo un fuerte salto, de acuerdo con mediciones hechas por consultora privadas. El movimiento podría repercutir en niveles de inflación para el segundo mes, también en niveles del 2%.

La consultora LCG registró un fuerte incremento intrasemana del 2,5%, que es la suba más alta desde enero de 2025 para un período de siete días. La suba puede reflejar un reacomodamiento de precios de parte de las empresas proveedoras.

LCG-FEB-1RA-SEMANA

En canal del supermercadismo tiene límites, ya que del total del consumo retail el 70% se lleva a cabo en comercios de cercanía, y autoservicios chinos, que no publican precios en portales.

El informe de la primera semana marca que el incremento del 2,5% de la primera semana de febrero se produce tras 10 semanas seguidas de subas por debajo del 1%.

Lo que más subieron fueron las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con el 7,5%; y los panificados, con el 6 %. Un peldaño abajo quedaron los lácteos con el 2,5%. Estos rubros ponderan más que otros en la estructura del índice y por eso el resultado final fue un incremento por encima de lo normal hasta ahora.

Las proyecciones para 2026

El Bank of America elevó su pronóstico para la inflación en 2026 hasta el 20% anual porque sostiene que la acumulación acelerada de reservas del Banco Central podría extender el proceso de desinflación.

Aunque el banco sostiene que la acumulación de reservas genera un ritmo más lento en la baja inflacionaria, mantiene una perspectiva favorable sobre la estabilidad cambiaria. Sus analistas destacaron que el tipo de cambio real se fortalece en el entorno actual y por eso la entidad está posicionándose en instrumentos que siguen el índice CER.

La entidad compró el Boncer 2027, que ajusta por inflación mediante CER, a $ 212 por cada 100 nominales. Ese precio implica un rendimiento real del 9,6%, que subió por ajustes estacionales y baja liquidez en el Tesoro. Los bonos nominales como el Bonte 2030 perdieron atractivo, por lo que el banco liquidó esas tenencias para migrar hacia títulos ajustados por CER.

Expertos del banco explicaron que la demanda estacional de dinero entre diciembre y febrero, junto con renovaciones de deuda en un contexto de pagos externos elevados, impulsaron las tasas reales al alza.

Banco Central Argentina. Banco Central de la República Argentina.

Otros pronósticos de mercado confirman la idea del banco de que la acumulación de reservas está frenando la desinflación, aunque sin descarrilarla. Por ejemplo el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipó una inflación anual del 22,5%, por encima del 20% que estimó el BCRA.

Entre los riesgos que ve el Bank of America en el escenario actual están una depreciación abrupta del peso, retrasos en las reformas laborales y una mayor aversión global al riesgo, aunque sostiene que el proceso estructural actual genera un tipo de cambio más resistente que en ciclos pasados.

Por su parte, el JP Morgan, que está comprando letras del Tesoro a tasa fija corta como las Lecap, estima que la banda superior del dólar será de $ 1.900 a $ 2.000 en 2026 y que el BCRA sumará US$ 6.000 millones en reservas este año.

Otras proyecciones recientes de Wall Street sostienen que hay una desinflación persistente pero moderada, en un escenario en que el Gobierno busca tasas más bajas y plazos largos para renovar US$ 18.000 millones de deuda este año.

La inflación de 2025 en Argentina y Neuquén

En el 2025, la inflación en Argentina fue de 31,5%, el más bajo en ocho años (24,8% en 2017). Sin embargo, el proceso de desinflación se frenó en mayo y comenzó un periodo de ocho meses sin bajar, hasta alcanzar uno de los registros más altos del año en diciembre.

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante en el último mes del año pasado.

indec inflacion

En Neuquén, el dato anualizado dio 38,5%, sensiblemente más arriba que el promedio nacional (7%). Sin embargo, en las últimas dos mediciones, se ubicó por debajo de esa ponderación.

Según el reporte oficial de Estadísticas y Censos de la Provincia, la inflación de diciembre fue impulsada por las divisiones: Transporte (5,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,8%).

A su vez, las variaciones mensuales más bajas se registraron en las divisiones Prendas de vestir y calzado (0,1%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,6%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%).