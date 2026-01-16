Los primeros datos de enero indican que la inflación empezaría a desacelerar

Luego de seis meses de una gradual suba, los primeros datos de enero indica que la inflación del primer mes del 2026 será mas baja que la de diciembre.

La inflación de enero sería medio punto más baja que la de diciembre.

Los primeros indicios de enero indicarían que la inflación a punta a desacelerar, aunque no mucho, respecto del pico de diciembre, que terminó en 2,8%. Tras 6 meses de incremento gradual, el proceso comenzaría a revertirse.

La consultora EcoGo, que dirige la economista Marina Dal Poggetto, midió para la segunda del mes un avance de los precios minoristas de 0,8%, lo que proyecta una mensual del 2,3%.

De confirmarse ese dato, el IPC del primer mes del 2026 podría ser inferior en medio punto respecto del mes anterior . Lo más importante, según EcoGo, es que “el indicador se mantuvo en línea con la semana anterior”. Es decir, no hubo variantes relevantes.

El gobierno requiere de este año que el público demande tener pesos. Ese fenómeno es esencial para “remonetizar” la economía. Es decir, si se proyecta un crecimiento del PBI por segundo año consecutivo (de entre 2% y 3%), se requiere de ampliar la cantidad de moneda circulante. Eso no generaría inflación.

Cómo fue la evolución del precio de los alimentos

De acuerdo con la consultora LCG en la segunda semana de enero, el rubro Alimentos y Bebidas registró un incremento de precios de 0,5% respecto de la semana anterior. En tanto, en las últimas 4 semanas, la inflación promedio de este rubro fue del 1,1%.

En la segunda semana, los alimentos que más subieron de precio fueron:

Verduras, con el 2,1%

Aceites, 1,9%

Lácteos y huevos, 0,9%.

Cuáles son las proyecciones de inflación del IERAL

El Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Económica y Latinoamericana (IERAL), la escuela de negocios de la Fundación Mediterránea, estima que en en 2026 la inflación estaría en el orden del 23%.

Todo ello si se cumplen los supuestos de escenario base trazado por el gobierno nacional. Eso implica que la base monetaria (cantidad de dinero) suba entre 4% y 5% respecto del año pasado. “Este incremento en la demanda de pesos le permitiría al Banco Central acumular reservas por aproximadamente USD 6,5 mil millones”, señala el informe.

“En un escenario optimista, donde la demanda de dinero supere las expectativas iniciales hasta alcanzar el 5,4% del PIB (lo que se traduce en una suba de 1 punto respecto al guarismo de fines de 2025), la inflación punta converge hacia el 18%/19% anual”, señala el IERAL.