"La inflación más baja de los últimos 8 años": el mensaje de Toto Caputo al conocerse el dato de INDEC

La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%.

Este martes se conoció que la inflación acumulada en 2025 fue del 31,5% , arrojando así un dato particular: se trata del período con el dato más bajo de los últimos ocho años.

Frente a los nuevos datos, el ministro de Economía, Luis Caputo , realizó una breve y contundente publicación a través de su cuenta de X: "La inflación más baja de los últimos 8 años", tituló.

El organismo consignó que la variación del IPC correspondiente a diciembre fue del 2,8% , por lo que acumuló casi siete meses ininterrumpidos de aceleración.

"Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2", sumó.

De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 13, 2026

A lo largo de su mensaje, habló sobre el proceso de desinflación y que "el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares".

"Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez", concluyó el posteo.

Qué dijo el presidente Milei tras el posteo de Caputo

A raíz de este mensaje, el mandatario Javier Milei felicitó a Caputo por la misma red social: "Toto, el más grande. Fin".

La celebración del gabinete libertario: "Hoy el rumbo cambió y se nota"

A su turno, la senadora nacional Patricia Bullrich afirmó: "Hoy el rumbo cambió y se nota. Miren esa curva descendente. Decisión para hacer lo que había que hacer. Bien por Toto y el Presidente".

"Una inflación que nunca bajó de 6% por mes, repitió el 12% varios meses y hasta alcanzó el 25% mensual. Todo eso con Precios Cuidados, dólares congelados, cepo extremo, faltantes de productos y de nafta, importaciones cerradas. Todo intervenido… y aun así, todo roto. Una locura haber vivido así", indicó la ex ministra de Seguridad haciendo referencia también a la gestión anterior de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó: "Cuando asumimos, la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo". Y sentenció: "Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer".

La inflación de diciembre en Neuquén fue del 2,6%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mes de diciembre fue del 2,6 por ciento en Neuquén, de acuerdo al informe elaborado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia. De esta forma, la inflación en el 2025 fue del 38,5%, un número superior al dato nacional anual que finalizó en 31,5%, el más baja desde 2017.

El dato del IPC del último mes del año pasado era esperado por los empleados estatales, ya que definirá el porcentaje de actualización salarial que se reflejará en los haberes de enero, que podrían abonarse en la última semana del mes.

Según el reporte oficial de Estadísticas y Censos de la Provincia, la inflación de diciembre fue impulsada por las divisiones que más aumentaron: Transporte (5,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,8%).