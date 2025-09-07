Zapala: la Policía le puso fin a una seguidilla de robos cometidos por un audaz ladrón

Estaba bajo sospecha por varios hechos y fue apresado este fin de semana. En su aguantadero, se incautaron herramientas, ropa y otros objetos de valor.

El delincuente de Zapala había acumulado en su aguantadero un valioso botín.

Un delincuente que protagonizó una seguidilla de robos en casas particulares y comercios fue atrapado por el personal de la Comisaría 48 de la ciudad de Zapala . De acuerdo a la Policía, el detenido habría cometido múltiples hechos pero hasta el momento había logrado evitar su aprehensión.

El procedimiento que permitió la detención del ladrón se concretó en la madrugada del sábado cuando las fuerzas de seguridad se movilizaron por el robo de un celular a una empleada de un comercio. Según el relato de la víctima, un hombre se hizo pasar por cliente y, apenas se distrajo, sufrió la sustracción de su teléfono.

En esas circunstancias, el sospechoso buscó alejarse de manera rápida. Sin embargo, en el cruce de las calles Río Negro y Corrales, fue interceptado por un móvil policial. El delincuente quiso escapar pero no fue lejos. En apariencia, había logrado robar de domicilios particulares otros elementos como mochilas, ropa y hasta una máquina de coser.

Ocultaba una gran cantidad de herramientas

Debido a que el detenido estaba bajo sospecha por varios hechos delictivos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó un allanamiento en su vivienda y los uniformados lograron dar con un importante botín donde se destacaban un compresor, un criquet, pistolas neumáticas, taladros, una amoladora, mamelucos y otros objetos.

A partir del hallazgo de los distintos elementos, el detenido fue notificado de la apertura de una causa por delitos como hurto y encubrimiento.

De manera inicial, se dispuso que el ladrón permanezca en libertad aunque supeditado a la causa abierta en su contra.

alto impacto Gentileza Policía del Neuquén

Con el fin de evitar delitos y también posibles siniestros por personas alcoholizadas al volante, la Policía provincial concretó varios operativos preventivos durante este último fin de semana. Uno de los procedimientos destacados tuvo como escenario a la ciudad de Chos Malal, donde se identificó a los ocupantes de casi medio centenar de vehículos.

Según lo informado por las fuerzas de seguridad neuquinas, el trabajo estuvo encabezado por el personal de la Dirección de Seguridad Interior Chos Malal. En pleno centro, en las calles Lamadrid, Sarmiento y Urquiza, los agentes se encargaron de interceptar a los vehículos y solicitar la documentación a los conductores.

La tarea se llevó a cabo el sábado, entre las 20 y 22, y junto a los integrantes de la Dirección de Seguridad, trabajaron los inspectores de Tránsito municipal y prestaron su colaboración los operadores de cámaras. También se contó con el aporte tecnológico de drones.

Cuatro pedidos de captura

Los patrullajes preventivos en las distintas ciudades de la provincia no solo contribuyen para evitar posibles robos sino también para concretar detenciones de personas que son buscadas por la justicia. Fue lo que sucedió este último sábado en horas de la tarde, cuando en el norte de esta capital, fue interceptado un sospechoso.

Apenas se volcaron los datos identificatorios en el sistema policial, los uniformados comprobaron que el hombre tenía una reciente orden de detención de un juez de garantías.

De igual modo, luego se estableció que registraba cuatro pedidos de captura por delitos contra la propiedad.