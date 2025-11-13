Dos delincuentes buscados por la Justicia fueron detenidos en operativos de rutina

Dos delincuentes que eran buscados por la Justicia fueron detenidos por la Policía en las últimas horas, luego de ser ubicados e identificados en distintos operativos de rutina. Ambos están vinculados a causas de robo.

Según informó la Policía, la primera detención tuvo lugar el miércoles por la noche, cuando personal de la División Motorizada realizaba patrullajes preventivos alrededor de las 20, contexto en el que decidieron identificar a un joven que caminaba en cercanías del cruce de calles Linares y Perticone.

Al consultar sus datos en el Centro de Análisis Criminal, se constató que el joven, de 24 años , registraba dos requerimientos judiciales . El primero de ellos por robo en poblado y en banda , mientras que el segundo era por hurto simple, ambos perpetrados durante el presente año.

En el hecho tomó intervención personal de Comisaría Segunda de Neuquén.

Por este motivo, el joven fue trasladado a la Comisaría Segunda, quedando a disposición de la justicia de turno.

En tanto, en horas de la madrugada de este jueves, personal policial de la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo demoró a un hombre que registraba tres pedidos de captura vigentes.

El hecho ocurrió cerca de las 00:40, cuando los efectivos realizaban patrullajes preventivos por las calles Las Palomas y República de Italia. En ese momento, observaron a dos hombres que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que se procedió a identificarlos conforme a los procedimientos de rigor.

detenido con pedidos de captura (1)

Al verificar sus datos en los sistemas informáticos, se constató que uno de ellos, un hombre de 38 años, presentaba tres pedidos de captura vigentes emitidos por la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Ante esta situación, se procedió de inmediato a su demora y traslado a los asientos de la Unidad, quedando a disposición de la fiscalía.

Cayó un delincuente prófugo caminando por Parque Industrial

Un delincuente que llevaba cinco años prófugo de la justicia rionegrina fue detenido días atrás, mientras deambulaba por las calles del sector Parque Industrial Neuquén.

La detención del hombre se dio en horas de la mañana del jueves pasado, alrededor de las 10, cuando bicipolicias realizaban patrullajes preventivos y pasaban casualmente por la intersección de calles 2 y 7 de dicho sector.

Durante el patrullaje y en esas inmediaciones, los uniformados decidieron identificar a un hombre que caminaba por la zona, de 48 años, y al ingresar los datos personales que brindó voluntariamente en el sistema policial, tomando comunicación con la División Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo, el operador de turno informó que el sujeto poseía un pedido de captura vigente desde el 13 de marzo de 2020.

profugo rionegrino

La declaración de rebeldía había sido dictada por la jueza rionegrina María Agustina Bagniole, quien había ordenado su detención. No obstante esto, no se pudo conocer a qué tipo de causa o causas estaría vinculado.

De igual manera, ante esta situación, el individuo fue inmediatamente demorado y trasladado a la Comisaría 20, a cargo de esa jurisdicción. Allí permanece detenido, a disposición de la justicia neuquina, que deberá tomar contacto con la rionegrina y disponer una audiencia para que se ordene su traslado a la provincia vecina a la brevedad.