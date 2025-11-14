A qué hora será la reunión paritaria del Gobierno y ATE este viernes

El encuentro se había programado para el jueves, pero se postergó por pedido de las autoridades. Será la segunda cita con el gremio de estatales.

La mesa paritaria 2026 entre el Gobierno provincial y el gremio de estatales ATE se volverán a reunir este viernes, luego de que se postergara el llamado de la víspera.

Según se conoció este viernes para la mañana, la cita será a las 13 horas en Casa de Gobierno.

Durante la víspera, el Gobierno se había reunido con el gremio docente ATEN, al que le planteó un esquema de recomposición fuera del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El secretario General de ATEN, Marcelo Guagliardo, dijo a LM Neuquén que la propuesta sería una recomposición semestral del 5%, dividida en dos tramos del 2,5% cada uno, a aplicarse tras el vencimiento del actual acuerdo atado al IPC, el próximo 31 de diciembre. Una actualización a pagar con los salarios de abril y otra con los de julio 2026.

Casa de Gobierno Neuquén El gobierno llamó otra vez a paritarias anticipadas, pero un día después de las elecciones.

La propuesta es similar a la realizada por el Gobierno provincial a los representantes de UPCN, encabezado por Luis Querci, que quedó plasmada en un acta.

De acuerdo a lo informado por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, la iniciativa está estrechamente relacionada a la decisión de "mantener el equilibrio fiscal y la previsibilidad presupuestaria, procurando compatibilizar la preservación del poder adquisitivo de los salarios con la sustentabilidad de las finanzas públicas provinciales".

No obstante, se consideró convocar a una nueva mesa de revisión, dentro de la segunda quincena del mes de julio del 2026, a fin de analizar viabilidad y factibilidad de la continuidad del acuerdo para ser aplicado dentro del segundo semestre del mismo año.