Brutal ataque de la Policía a una perra en Navidad: "no fue un error, fue maldad"

El animal recibió 16 postas de goma en un costado del cuerpo. La dueña hizo la denuncia en la Comisaría 41 y en Fiscalía.

Las lesiones que tiene la perra pitbull y las postas de goma que recibió por parte de la Policía

Akira tiene ocho años, es una perra pitbull y pasó la Nochebuena defendiendo su casa. Terminó con 16 impactos de balas de goma, disparadas por efectivos policiales que intentaban ingresar al patio de la vivienda de su dueña, Ángela. “No estoy en contra de la persecución policial, estoy en contra de la maldad que tuvieron con mi perra”, resumió la mujer.

Todavía atravesada por la bronca y el miedo, relató a LM Neuquén , que todo ocurrió el miércoles 24 de diciembre de 2025, entre las 21 y las 23, cuando ella no estaba en su domicilio, de calle Ceferino Namuncurá . Esa noche previa a Navidad se desarrollaba una persecución policial en el barrio por un presunto robo cometido por personas que huían de la Policía escapando por los techos de las viviendas.

En ese contexto, efectivos ingresaron primero al patio de un vecino —con autorización— y desde allí continuaron la persecución por los techos linderos. “Llegaron hasta mi casa y empezaron a correr por arriba de los techos . En un momento saltan y ven un patio interno que yo tengo. Vieron que la puerta del quincho estaba abierta y quisieron entrar por ahí”, contó.

Brutal ataque a balazos de la Policía a una perra

Cuando los Policías quisieron descender, abajo, en el patio, los esperaba Akira. “Ella defendió su casa. No los dejó bajar. Tengo los videos de las cámaras donde se ve todo: cómo ponen la escalera, cómo intentan bajar y no pueden, y cómo después le disparan”, aseguró Ángela. Los disparos no fueron intimidatorios ni al aire, insiste: “Fueron directos a ella. Por la gravedad de las heridas no hay dudas”.

En un video, registrado por la cámara de seguridad de un vecino, se advierte la secuencia. Un grupo de policías permanece sobre el paredón y alumbra con linternas hacia el patio. Entre las maniobras que realizan colocan una escalera, pero automáticamente la sacan. A las 21:58 la perra corre a toda velocidad por el patio.

Cuando Ángela volvió a su casa a las 2:30 de la madrugada, encontró que Akira recibió 16 balazos de goma en un solo costado del cuerpo. Presenta orificios de entrada, heridas profundas y restos de perdigones que debieron ser extraídos en la veterinaria. “Le sacaron dos perdigones y después encontré otros en el patio”, relató su dueña.

Su perra recibió 16 balazos de goma de la Policía en Navidad: "esto es maldad"

La recuperación es lenta y dolorosa. “Ya el viernes estaba un poco más animada, pero sigue en riesgo. Las heridas se pueden infectar. Tengo que curarla llenando los orificios con azúcar y cremas cicatrizantes para que empiece a cerrar”, describió. Este lunes, Akira continuaba con cuatro heridas profundas que aún no cicatrizan.

La denuncia y el pedido de la dueña de la perra

Ángela realizó la denuncia en la Comisaría 41 y también en Fiscalía, aunque hasta el momento no recibió contacto del Ministerio Público Fiscal. La noche siguiente, el 25 de diciembre a las 7:30 de la mañana, se realizaron allanamientos en el barrio, en el marco de los mismos hechos que habían sido noticia por una persecución policial vinculada a robos.

“Cuando vinieron, les mostré cómo habían dejado a mi perra y nadie se hizo cargo. Había una mujer que dirigía el operativo y nadie me dijo quiénes habían estado la noche anterior”, señaló.

Con el correr de los días, algunos efectivos de la Policía Metropolitana que participaron del operativo se acercaron a su casa. “Me explicaron lo que pasó y el responsable de las lesiones de Akira vino a pedir perdón. Dijo que fue un solo disparo, que salen 26 perdigones, pero yo le dije que él sabía el daño que había hecho y que no se quedó a ayudar ni apareció antes”, contó.

Para Ángela, el límite es claro: “Akira no atacó a nadie. Estaba en su casa. Defendió su territorio. Esto no fue un error, fue maldad”. En tanto, debido a los gastos de veterinaria que superan los 100 mil pesos, se comenzó a realizar una colecta solidaria, al alias de su madre: Ilda.sofia.mp

Qué informó oficialmente la Policía

Según el parte oficial de la Policía, durante la noche del miércoles 24 de diciembre pasado se registraron en Neuquén una serie de hechos de gravedad que demandaron la intervención de distintas unidades policiales. El primer episodio ocurrió cerca de las 21:40 en la intersección de Soldado Desconocido y Lanín, a partir de una denuncia por "agresión en un domicilio" de calle Ceferino Namuncurá, lo que motivó la intervención de la Comisaría 17.

Además, según explicó a LM Neuquén la comisario Claudia Candia a cargo del procedimiento, al arribar al lugar los efectivos intentaron dialogar con un hombre, quien se refugió en el interior del domicilio y se negó a mantener contacto, por lo que el personal se retiró del sector.

Más tarde, al intentar dialogar con el presunto agresor, el hombre se tornó hostil y arrojó objetos contundentes contra el personal policial, por lo que se solicitó apoyo de la Policía Metropolitana. Vecinos alertaron luego sobre personas desplazándose por los techos de viviendas cercanas y se produjeron nuevas agresiones con piedras hacia los uniformados, que debieron repeler los ataques. En ese contexto se registraron daños en un móvil policial y la demora de un hombre, quien posteriormente recuperó la libertad por disposición de la fiscalía interviniente.

Policia de Neuquén Patrullero Movil Policial.jpg Más allá de las medidas preventivas particulares, los vecinos del Utedyc piden una mayor presencia policial.

Horas después, alrededor de las 23:15, se denunció un robo calificado en un comercio domiciliario, cometido por dos hombres armados que escaparon en un auto blanco. Según relató el damnificado, dos hombres ingresaron por la fuerza al lugar y uno de ellos portaba un arma de fuego tipo revólver. Bajo amenazas, le exigieron dinero y objetos de valor. Al manifestar que no tenía efectivo, los asaltantes se llevaron dos cervezas y se dieron a la fuga en un vehículo blanco, con daños visibles en el paragolpes.

Tras nuevos llamados al Centro de Operaciones Policiales y patrullajes en la zona de Ceferino Namuncurá, se logró demorar a un sospechoso que fue reconocido por la víctima y quedó detenido por orden de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Finalmente, al día siguiente, fue hallado y secuestrado un vehículo con pedido judicial vigente, presuntamente vinculado al hecho.